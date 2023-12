Love Actually stjarna óþekkjanleg

Love Actually er ein þeirra mynda sem margir horfa á í aðdraganda jólanna ár hvert. Myndin kom út árið 2003 og margir leikarar hennar átt farsælan feril síðan þá, eins og Keira Knightley, Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson og fleiri, hafa aðrir dregið sig úr sviðsljósinu.

Eins og leikkonan Heike Makatsch, sem lék hjákonu Alan Rickman, hana Miu. Hún er nær óþekkjanleg miðað við hvernig hún leit út í myndinni, þá var hún með stutt svart hár.

Í dag er Heike 52 árs gömul með ljóst sítt hár, sumir eiga erfitt með að átta sig á að um sömu konuna sé að ræða.

Heike er þýsk og þrátt fyrir að hafa haldið sig frá sviðsljósinu hefur hún leikið í nokkrum stórum myndum, eins og The Book Thief árið 2013. Hún er einnig söngkona og hefur gefið út vinsæl lög, eins og Stand by Your Man og This Girl Was Made for Loving.

Hún var í sambandi með leikaranum Daniel Craig frá 1996 til 2004. Hún á þrjár dætur.