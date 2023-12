Leikarinn fullyrti að hann væri fórnarlamb grófrar fjárkúgunar áður en hann svipti sig lífi

Sorg ríkir í Suður-Kóreu eftir að einn ástsælasti leikari landsins, Lee Sun-kyun, fannst látinn í bifreið sinni í Seúl í morgun.

Eiginkona hans hafði samband við lögreglu eftir að hafa fundið sjálfsvígsbréf á heimili þeirra og fannst Lee látinn nokkrum tímum síðar, að því er virðist af völdum sjálfsvígs.

Átti í vök að verjast

Lee sló í gegn í Óskarsverðlaunamyndinni Parasite frá árinu 2019 og var mjög þekktur í heimalandi sínu.

Mail Online greinir frá því að Lee hafi átt í vök að verjast síðustu vikur vegna ásakana um fíkniefnamisferli. Ónefnd kona, starfsmaður á þekktum skemmtistað í Seúl, steig fram í október og sagði frá því að Lee hefði neytt marijúana og ketamíns á heimili hennar.

Lee var leystur frá störfum í nokkrum kvikmyndaverkefnum í kjölfarið. Á þessum tíma stóðu meðal annars yfir tökur á þáttunum No Way Out sem margir biðu með mikilli eftirvæntingu.

Málið var mjög áberandi í suðurkóreskum fjölmiðlum og var Lee meðal annars kallaður í yfirheyrslu hjá lögreglu í nokkur skipti, nú síðast þann 23. desember.

Vissi ekki að um fíkniefni væri að ræða

Eftir að málið komst í fjölmiðla í október síðastliðnum sagðist leikarinn vilja gera hreint fyrir sínum dyrum. Konan hafi látið hann hafa einhvers konar efni en hann fullyrti að hann hafi ekki vitað að um fíkniefni væri að ræða.

Konan sem sakaði Lee um fíkniefnamisferlið hefur ekki verið nafngreind en sjálfur sagði Lee að um væri að ræða tilraun til fjárkúgunar. Konan hefði reynt að hafa af honum milljónir króna.

Fíkniefnalöggjöfin í Suður-Kóreu er ströng rétt eins og í öðrum Asíuríkjum en þeir sem kaupa eða selja marijúana geta átt von á eins árs fangelsi að lágmarki. Þeir sem nota marijúana geta einnig átt von á þungri refsingu, annað hvort fangelsi eða sektum.

Í frétt Mail Online kemur fram að leikarinn hafi viðurkennt að hafa hitt umrædda konu í fjögur skipti og játað að hafa sogið hvítt duft upp í nefið í gegnum rör. Konan hafi haldið því fram að um svefnlyf væri að ræða en ekki ólöglegt fíkniefni. Konan sagðist aftur á móti hafa séð Lee sniffa ketamín á heimili sínu.

Sem fyrr segir var Lee kallaður í yfirheyrslu þann 23. desember síðastliðinn og beið fjöldi fjölmiðlafólks eftir honum fyrir utan lögreglustöðina. Yfirheyrslan stóð yfir í heilar 19 klukkustundir og svaraði leikarinn spurningum fréttamanna eftir yfirheyrsluna.

„Lögreglan mun núna leggja mat á það hvort hún tekur mark á mínum framburði eða framburði fjárkúgarans. Ég vona að lögregla taki rétta ákvörðun,“ sagði hann um helgina.

Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.