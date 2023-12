Dramatísk breyting fyrrverandi stórstjörnunnar á jólunum

Bandaríska leikkonan Amanda Bynes var lengi vel talin í hópi efnilegustu leikara Hollywood. Ung að árum hafði hún leikið í fjölmörgum vinsælum unglingamyndum, What a Girl Wants, She’s the Man, Hairspray og Easy A, svo nokkur dæmi séu tekin.

En hún hvarf af sjónarsviðinu árið 2010 og hefur ekki leikið síðan þá. Hún greindi frá því í viðtali árið 2018 að hún hafi kynnst Adderall (örvandi ADHD-lyf, skylt amfetamíni) í kringum árið 2007. Hún hafi í kjölfarið fests í klóm fíknar sem hafi verið eins og snjóbolti sem byrjaði að rúlla á fleygiferð.

Breytt útlit

Fyrrverandi leikkonan hefur verið að vekja athygli upp á síðkastið. Hún byrjaði með hlaðvarp fyrir stuttu, sem hún hætti með eftir einn þátt, og hefur verið að birta myndbönd á samfélagsmiðlunum TikTok og Instagram.

Á Þorláksmessu greindi hún frá því að hún ætlaði að gjörbreyta útliti sínu og lita ljósu lokkana svarta.

Hún keypti kassalit í búðinni og virðist hafa litað það sjálf, fyrir var það aflitað ljóst.

Degi síðar, á aðfangadag, hafði hún skipt um skoðun og birti mynd af sér með aflitunarefni í hárinu. „Ég var ekki hrifin af svarta hárinu og ætla aftur að verða ljóshærð,“ sagði hún.

Hins vegar hafi ekki verið til nógu mikið af aflitunarefni og hún náði ekki að klára að breyta hárinu til baka.

Óviss með næstu skref

Bynes er að finna út úr því hvað hana langar að gera. Hún hætti með hlaðvarpið eftir einn þátt og sagðist vilja einbeita sér að því að læra handasnyrtifræðinginn og fá vinnu „með stöðugar tekjur.“

Í mars á þessu ári var hún vistuð á geðdeild eftir að hafa gengið nakin um götur Los Angeles. Ári áður, í mars 2022, endurheimti hún sjálfræðið eftir að hafa verið undir forræði móður sinnar í níu ár.

Foreldrar hennar hafa sótt um að að hún verði aftur svipt sjálfræði og fjárræði svo hægt sé að veita henni nauðsynlega læknisaðstoð.

Í maí var hún handtekin í New York fyrir að henda hasspípu út um glugga á íbúð sem hún var að leigja. Aðrir íbúar í húsinu sögðu að fyrrverandi leikkonan hafi reykt kannabis í anddyri hússins.

Mál hennar hefur vakið mikla athygli og þykir einkar sorglegt. Aðdáendur vona að hún fái hjálpina sem hún þarf.