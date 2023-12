Stórleikkonan svarar hvað framhaldið varð fyrir goðsagnakenndar persónur hennar – „Hann er dauður og hún rekur fyrirtækið hans“

Bandaríska leikkonan Julia Roberts skaust upp á stjörnuhimininn með hlutverki sínu í kvikmyndinni Pretty Woman árið 1990. Myndin var og hefur alla tíð síðan verið talin ein af ástsælustu rómantísku gamanmyndunum, þrátt fyrir að efni séð með gleraugum síðari tíma mikið álitaefni: hann er moldríkur piparsveinn, hún er ung falleg vændiskona, hann kaupir þjónustu hennar.

En í myndinni verða persónur Juliu Roberts og leikarans Richard Gere ástfangnar, köttur út í mýri, sett upp á sig stýri, úti er ævintýri.

En hvað hefði orðið um parið ef framhald hefði verið gert á kvikmyndinni? Roberts var spurð að því í nýlegi viðtali við CBS Mornings þar sem hún mætti til að kynna nýjustu mynd sína, Leave The World Behind sem er að trylla áhorfendur á Netflix.

„Ég held að Edward hafi dáið rólega í svefni úr hjartaáfalli, brosandi,“ segir Roberts við þáttastjórnandann Gayle King. „Og nú rekur Vivian fyrirtæki hans“

Julia Roberts says “Leave the World Behind” is both a disaster movie and a thriller, but also “a story about this family, this husband and wife, who are kind of opposites.”@GayleKing also quizzes her on iconic roles — and Roberts opens up about marriage to her “favorite human.” pic.twitter.com/laSQXvs4tm

