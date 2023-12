Stjörnurnar sem vilja normalísera skilnað að sæng og kodda – „Ég elska þig, en það er kominn tími fyrir svefnskilnað“

Leikkonan Cameron Diaz segir enga þörf á því að hjón sofi í sama rúmi. Tími sé kominn til að venjuhelga skilnað að sæng og kodda.

Það var í hlaðvarpinu Lipstick on the Rim sem leikkonan opinberaði þessa umdeildu afstöðu sína, en hún segist trúa því staðfastlega að það sé best fyrir hjónabandið að forgangsraða svefn ofar en úreltum venjum sem eiga rætur að rekja til þess að fólk þurfti að deila sæng til að varðveita hita.

„Við ættum að normalísera sitthvort svefnherbergi hjóna. Að mínu mati mætti ganga lengra, að ég hefði mitt hús og maki minn sitt.“

Leikkonan gekk að eiga gítarleikara Blink 182, Benji Madden, árið 2015. Þá hafði hún löngu gefið það á bátinn að fylgja þeim hefðum að ganga í eina sæng með makanum. Helst ættu hjón að hafa þrjú svefnherbergi. Sitt hvort herbergið að sofa í og svo það þriðja í miðjunni fyrir bólfarir.

Hún hafði þó ekki séð fyrir hvaða hlut ástin átti eftir að hafa í þessum áformum. Eiginmaður hennar sá frábær og því langi hana að sofa í fangi hans, þó vissulega sé gott að eiga möguleika á öðru þegar á þarf að halda. Þau séu þó eftir sem áður með sitt hvort rúmið.

„Ég er ekki eins hörð á þessu núna því eiginmaðurinn minn er svo æðislegur. Ég hafði þessa afstöðu áður en ég gifti mig.“

Cameron Diaz er þó ekki sú eina sem hefur opnað sig um skilnað að sænk og kodda. Þáttastjórnandinn vinsæli Carson Daly, sem gekk að eiga bloggarann Siri Pinter árið 2015, hefur greint frá því opinberlega að þau hjónin hafi sofið í sitt hvoru lagi árum saman í blússandi gleði. Þetta hafi verið það besta sem þau gátu gert fyrir samband sitt.

„Við vöknuðum einn daginn, tókumst í hendur og sögðum – ég elska þig en það er kominn tími á svefnskilnað. Það er það besta í stöðunni fyrir okkur öll,“ sagði Daly árið 2020.

Leikkonan og athafnakonan Gwyneth Paltrow giftist eiginmanni sínum Brad Falchuck árið 2018, en þau byrjuðu þó ekki að búa fyrr en nokkrum árum seinna. Þau ákváðu til að byrja með að sofa ekki bara í sitt hvoru rúminu heldur í sitt hvoru húsinu. Giftir vinir þeirra hafi hrósað þeim uppátækið og ráðlagt þeim að flýta sér hægt í sambúð.

Fótboltakappinn David Beckham og fatahönnuðurinn Victoria Beckham eiga hvort um sig sína eigin álmu á heimili þeirra og leikstjórinn Baz Luhrman og hönnuðurinn Catherine Martin sofa á sitt hvorri hæðinni.

„Við uppgötvuðum fyrir löngu að við þurfum bæði okkar persónulega rými,“ sagði Luhrmann í viðtali árið 2014 og tók fram að það væri þeim hjónunum ekki hollt að verja öllum stundum saman.

Þessi siður hefur einnig tíðkast lengi meðal konungsfjölskyldna og sváfu til dæmis Elísabet drottning og eiginmaður hennar Filippus prins hvort í sínu herbergi samkvæmt aldagamalli konunglegri venju.