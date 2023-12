Charmed-dramað lifir enn góðu lífi – Segir rangt að stríðsöxin sé grafin enda sjái Alyssa ekki eftir neinu

Nornaþættirnir Charmed nutu mikilla vinsælda á tíunda áratug síðustu aldar. Þar fylgdust áhorfendur með þremur systrum sem uppgötvuðu á fullorðinsaldri að þær væru í raun nornir, en þeirri uppgötvun fylgdi töluvert basl þar sem systurnar þurftu nú að berjast gegn illum öflum á kvöldin en sinna skóla og vinnu á daginn. Baráttan við hið illa er ólaunuð og systurnar því nauðbeygðar að taka á sig eins konar fjórðu vakt, og máttu ekkert kvarta undan því þar sem enginn mátti vita.

Aðdáendur hafa lengi vita að á bak við tjöldin átti sér líka stað barátta og illindi sem enduðu með því að leikkonan Shannen Doherty, sem lék elstu systurina Prue, sagði skilið við þættina. Því hefur lengi verið haldið fram að Doherty hafi sjálf tekið ákvörðun um að hætta út af ósætti við hinar leikkonurnar, Alyssa Milano og Holly Marie Combs. Nú hefur komið á daginn að þessi illindi eru engan vegin gleymd og grafin rúmlega tuttugu árum síðar.

Doherty hefur nú látið allt flakka í nýjum hlaðvarpsþáttum sínum, Let’s Be Clear. Hún greindi þar frá því að allt frá upphafi þáttanna hafi henni lent saman við Milano, en þær hafi verið keppinautar um athygli fjölmiðla og vinskap meðleikkonunnar, Combs. Þessari keppni lauk þó með sigri Milano sem hafði hótað framleiðendum að heimta frá þeim umfangsmiklar skaðabætur út af eitruðu vinnuumhverfi ef Doherty yrðu ekki vísað á dyr.

„Sú saga að ég hafi hætt var samin fyrir mig af öðrum, hún var ekki frá mér komin. Ég er kominn á þann stað í lífi mínu í dag að ég kæri mig ekki um að ljúga lengur. Engin með réttu ræði hættir í vinsælum þáttum og yfirgefur vinnu sem gefur bæði góðar tekjur og er skemmtileg.“

Reyndi að eyðileggja vinskapinn

Combs mætti í hlaðvarpið til Doherty og tók fram að henni þyki ósanngjarnt hvernig fór. Hafi hún íhugað að sýna samstöðu með Doherty á sínum tíma með því að hætta sjálf í þáttunum, en þá hafi framleiðendur hótaði henni málsókn.

Doherty var þekktust leikkvennanna þriggja þegar þættirnir hófust, enda lék hún stórt hlutverk í vinsælu unglingaþáttunum Beverly Hills 90210, og frægt var þegar hún var rekin úr þáttunum fyrir að vera erfið við aðra leikara og framleiðendur, eða svo var sagt. Framleiðendur Charmed voru meðvitaðir um þetta. Doherty var fyrst til að vera ráðin í Charmed þættina og þar sem hún var þekkt, en hinar leikkonurnar ekki, var Doherty notuð í auglýsingaskyni. Hún var send í forsíðuviðtölin og var gefið mest vægi í öllu kynningarefni, Milano til lítillar gleði enda hennar hlutur í þáttunum sá sami og Doherty.Þetta skapaði núning sem átti eftir að vinda upp á sig. Doherty upplifði að þarna á tökustað hafi skapast menning sem byggði ekki á samstöðu kvenna heldur á samkeppni. Bara ein mátti standa upp úr og Milano ætlaði sér að hneppa þann titil. Til þess að ná því fram hafi þurft að útiloka Doherty og eyðileggja vinskap hennar við þriðju leikkonuna, Combs. Við tökur á 2. þáttaröð Charmed greindist Combs með æxli í legi og þurfti að gangast undir skurðaðgerð. Þegar Doherty reyndi að heimsækja hana á sjúkrahúsið stóð Milano í vegi fyrir henni.“Ég beið í 24 klukkustundir eftir aðgerðina þína áður en ég kom, og svo átti ég erfitt með að fá að hitta þig. Mér var sagt að ég mætti það ekki af Alyssu og mömmu hennar. Þær voru að koma í veg fyrir að fólk kæmi í heimsókn, og þú vissir ekkert af því,“ sagði Doherty við Combs í hlaðvarpinu.

„Ég man að þú sendir mér sms og spurðir – hey ertu ekki að koma og kíkja á mig. Og ég fann hvað þú varst sár yfir að ég hefði yfirgefið þig. En ég fann líka fyrir reiði yfir að hafa verið meinað að koma og hvernig Milano og mamma hennar höfðu skipað sig sem fjölskyldu sína og komið þarna askvaðandi og náð að skapa furðulega spennu á milli okkar sem átti eftir að standa yfir allt árið, ég held ég hafi grátið á hverju kvöldi þegar við vorum að taka 2. þáttaröðina upp.“

Combs viðurkenndi að Milano og móðir hennar hafi eiginlega ættleitt hana á þessum tíma. Sjálf átti Combs lítið bakland og tók því fagnandi að þeim langaði til að sýna henni umhyggju. Hún hafi verið eins og skilnaðarbarn á tökustað og aðeins óskað þess að öllum kæmi saman.

„Það voru engir englar og engir djöflar, við áttum slæma daga og við áttum góða daga. Allar hefðum við mátt koma betur fram á einhverjum tímapunkti.“

Sökuð um að stela MeToo-hreyfingunni

Milano hefur eins átt í deilum við leikkonuna Rose McGowan sem tók við hlutverki þriðju systurinnar eftir að Doherty var rekin, en McGowan hefur sakað Milano um ekki minna brot en að stela MeToo-hreyfingunni frá upphafskonu þessu.

Málið má rekja til ársins 2017 eftir að fjölmiðlarnir New York Times og New Yorker afhjúpuðu kynferðisbrotamanninn og framleiðandann Harvey Weinstein. Viku síða birti McGowan færslu á Twitter þar sem hún steig fram sem þolandi Weinstein. Þremur dögum seinna birti Milano færslu á Twitter þar sem hún bað konur að svara tístinu með orðunum Me Too, ef þær hafi upplifað kynferðislega áreitni eða kynferðislegt ofbeldi. Þetta tíst setti allt á hliðina og er talið ástæðan fyrir því að MeToo-byltingin hófst.

Ekki var McGowan sátt við fyrrum samstarfskonuna, en í orðaskiptum á Twitter árið 2020 sakaði hún Milano um að hafa stolið MeToo-hreyfingunni af baráttukonunni Tarana Burke, sem hefði stofnað til MeToo-hreyfingarinnar árið 2006 til að styðja þolendur kynferðisofbeldis, einkum litaðar konur. Tarana Burke hefur þó ekki kvartað undan þeim meðbyr sem hreyfing hennar fékk þökk sé Milano og hafa þær meðal annars komið opinberlega fram saman. McGowan hefur eins sakað Milano um að skapa eitraða vinnustaðamenningu á tökustað Charmed. Milano svaraði ásökunum McGowan með því að vísa til þess að sárt fólk særi aðra, en McGowan hefur kallað ummælin gaslýsingu. Milano sé gervi-aktívisti sem hafi notfært sér vinsældir MeToo og sársauka þolenda til að auka frægð sína og frama. Á sama tíma sé Milano sjálf gerandi. Hún hafi skapað eitrað andrúmsloft á tökustað, tekið frekjuköst og lagt aðra í einelti.

Sjálf hefur Milano sem minnst viljað tjá sig um deilur sínar við mótleikkonurnar. Árið 2021 sagði hún í viðtali að hún og Doherty hefðu fyrir löngu grafið stríðsöxina og væru nú vingjarnlegar gagnvart hvorri annarri.

Doherty sagði í hlaðvarpi sínu að raunin væri önnur. Þær eru allt annað en vinir.

„Ég heyrði að hún tjáði sig um samkeppnina við mig í bókinni sinni. Ég er klárlega aldrei að fara að lesa þessa bók því hún kallast Sorry Not Sorry og það segir bara strax í titlinum að hún sér ekki eftir neinu.“