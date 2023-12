Marvel-stjarna dæmdur fyrir ofbeldi gegn sinni fyrrverandi – Stúdíóið lét hann fjúka í kjölfarið

Bandaríski leikarinn Jonathan Majors var dæmdur sekur í gær fyrir líkamsárás og áreitni gegn þáverandi kærustu sinni, dansaranum Grace Jabbari. Réttarhöld í málinu stóðu yfir í tvær vikur, en Majors neitaði sök. Dómari mun kveða upp refsingu þann 6. febrúar næstkomandi.

Jabbari sagði Majors hafa ráðist á sig í aftursæti bíls í mars. Majors hafi slegið hana, haldið handlegg hennar fyrir aftan bak hennar og brákað löngutöng hennar. Lögmenn Majors báru því við það hefði verið Jabbari sem réðist á Majors eftir að hún las skilaboð á síma hans, sem önnur kona átti að hafa sent honum. Jabbari hafi því viljað hefna sín gegn Majors með ásökunum um ofbeldi.

Leikarinn var sýknaður af hluta ákæruliða, talið var að hann hefði ekki ráðist á Jabbari af ásetningi og ekki í bílnum sjálfum, heldur fyrir utan bíllinn þegar hann tók í hana og ýtti Jabbari aftur inn í bílinn.

Lögmaður Majors sagði eftir dómsuppkvaðningu að augljóst væri að kviðdómur hefði ekki trúað frásögn Jabbari um málsatvik. Það væru þó vonbrigði að kviðdómurinn hefði engu að síður talið Majors hafa gerst sekan um árás þegar hann var að verjast árás Jabbari. Sagði lögmaðurinn leikarann hafa trú á réttvísinni og að hann gæti hreinsað nafn sitt.

Óhætt er að segja að leiklistarferill Majors sé nú í hættu. Leikarinn sem er 33 ára hefur þegar getið sér gott orð fyrir hlutverk sín í Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Creed III og fleiri myndum, og ferillinn aðeins á uppleið að því er virtist. Til stóð að Majors yrði næsta illmenni Marvel heimsins, á eftir Thanos, sem burðarpersóna í nýju þema Marvel heimsins, sjálft illmennið Kang. Titill var kominn á fyrstu mynd og frumsýningardagur, en tökur ekki hafnar, Avengers: The Kang Dynasty, sem sýna á 1. maí 2026.

Eftir að Majors var handtekinn í mars og látinn laus degi síðar sögðu umboðsmaður hans og fjölmiðlafulltrúi sig báðir frá frekari störfum fyrir hann. Eftir að dómur féll í gær sagði Marvel Studios, sem er í eigu Disney, upp samningi við Majors. Ekki er ljóst hver taka mun við hlutverki Kang og hvort einhver vilji taka við hlutverki af leikara, sem látinn var fjúka með jafn opinberum hætti.