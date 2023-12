Alec Baldwin hnakkreifst við mótmælanda – Sjáðu myndbandið

Baldwin hefur ekki átt sjö dagana sæla undanfarin misseri eftir að hafa skotið samstarfskonu sínu, Halynu Hutchins, til bana í október 2021.

Hópur fólks kom saman í New York í gærkvöldi til að sýna Palestínumönnum stuðning í þeim hörmungum sem þar ríkja eftir innrás Ísraelshers.

Ekki liggur fyrir hvað Baldwin var að gera á svæðinu en mótmælendur eru sagðir hafa gert aðsúg að honum og krafist svara um hvort hann styddi málstað Ísraels eða Palestínu.

„Ég er fylgjandi friði á Gaza,“ sagði leikarinn en það voru ekki nógu skýr svör að mati mótmælenda sem létu fúkyrðum rigna yfir Baldwin.

Heimildarmaður Huffington Post segir að Baldwin hafi verið á leið til að kenna á leiklistarnámskeiði þegar atvikið varð. Hann hafi ekki ætlað sér að mæta á svæðið til að sýna annað hvort Ísrael eða Palestínu stuðning en ákveðið að svara fyrir sig þegar mótmælendur byrjuðu að áreita hann.

Lögreglumenn voru fljótir á vettvang og gættu öryggis leikarans og var honum fylgt á sinn áfangastað.

„That’s a stupid question…“

Hollywood actor Alec Baldwin refuses to condemn Israel and squares up to pro-Palestinian protestors in New York. pic.twitter.com/82Y3viJbdV

— Lowkey (@Lowkey0nline) December 18, 2023