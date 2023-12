Grínisti lést eftir reiðhjólaslys

Bandaríski grínistinn og uppistandarinn Kenny DeForest er látinn, 37 ára að aldri, eftir að hafa lent í slysi á rafmagnsreiðhjóli sínu í Brooklyn í Bandaríkjunum í síðustu viku.

Deadline greinir frá þessu en slysið varð síðastliðinn föstudag og gekkst Kenny undir aðgerð í kjölfarið vegna alvarlegra höfuðáverka sem hann hlaut. Hann lést hins vegar af sárum sínum á miðvikudag.

Ekki liggur fyrir hvernig slysið bar að en ekki er talið að önnur ökutæki hafi átt hlut að máli eins og í fyrstu lék grunur um.

DeForest var vel liðinn í bandarískum skemmtanaiðnaði og hafði hann meðal annars komið fram í þáttum á borð við Late Night with Seth Meyers og The Late Late Show with James Corden.