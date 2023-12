Leonardo DiCaprio á deiti með litlu systur Kate Moss – 30 árum eftir fræga deitið þeirra

Fyrir þremur áratugum voru leikarinn Leonardo DiCaprio og ofurfyrirsætan Kate Moss heitasta par Hollywood, eða það vildi fólk meina. Á þeim tíma voru kenningar á sveimi um að þau væru að stinga saman nefjum eftir að þau voru mynduð saman í partýi árið 1993. Þau voru bæði þá nítján ára gömul.

Eins og er vel þekkt þá hefur Leo alltaf átt kærustur sem eru undir 25 ára. Kate Moss er kannski orðin of gömul fyrir hann en ekki yngri systir hennar, Lottie Moss.

Hún er 25 ára og eyddi kvöldi með leikaranum og eru þau sögð hafa djammað fram undir morgun.

The Sun birti myndir og greindi frá því að Leo og Lottie hafi farið á leynilegt stefnumót í Lundúnum á þriðjudagskvöld.

Leo DiCaprio goes on date with Lottie Moss 30 years after fling with sister Kate https://t.co/yLrwhS13OS

— The Sun (@TheSun) December 13, 2023