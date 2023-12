Big Bang Theory-leikkona greindist með lungnakrabba

Bandaríska leikkonan Kate Micucci, sem er best þekkt fyrir leik sinn í þáttunum The Big Bang Theory, gekkst á dögunum undir aðgerð vegna lungnakrabbameins sem hún greindist með.

Kate er 43 ára og sagði hún frá því á TikTok-síðu sinni um helgina að aðgerðin hefði heppnast vel og hún væri á góðum batavegi. Segir hún að læknar hafi uppgötvað meinið mjög snemma.

„Þetta er mjög skrýtið því ég hef aldrei reykt svo mikið sem eina sígarettu, þannig að þetta kom á óvart,“ sagði hún. „Það eru frábærar fréttir að þeir náðu þessu snemma þannig að ég er góð,“ sagði hún.

Auk þess að leika í Bang Bang Theory hefur Micucci komið fram í minni hlutverkum í þáttum eins og Scrubs, Four Kings og How I Met Your Mother. Þá er hún einnig partur af tónlistartvíeykinu Garfunkel and Oates.