Unglingadraumurinn fellur – Óbærilegur harmleikur eftir að örlagaríkt slys breytti barnastjörnu í skrímsli

Þann 26. september árið 2012 barst lögreglunni í Los Angeles símtal frá áhyggjufullum vegfaranda. Sá hafði heyrt skerandi öskur berast frá heimili aldraðrar konu sem var þekkt í Los Feliz hverfinu fyrir að opna heimili sitt fyrir ungum skapandi einstaklingum sem stefndu á frama í Hollywood. Hrottalegur harmleikur hafði átt sér stað og í miðju atburða var ungur leikari sem fyrir nokkrum árum síðar hafði verið á fljúgandi ferð á ferli sínum. Sagan að baki minnir um margt á hryllingssöguna um lækninn Jekyll og skrímslið Hyde. Nema í þessu tilviki er það ljóðelskandi leikari sem mátti ekkert aumt sjá og svo ofbeldisfullur óþokki með ljósfælni.

Jonathan Kendrick Lewis var betur þekktur undir gælunafni sínu, Johnny. Hann fæddist árið 1983 og sýndi snemma fram á miklar gáfur og hæfileika. Hann var ljóshærður og bláeygður svo móðir hans sá sér leik á borði að koma honum á stóra skjáinn. Aðeins sex ára var Johnny farinn að mæta í áheyrnaprufur þar sem hann heillaði mann og annan. Fljótlega var hann fenginn til að leika í auglýsingum og fylgdi svo ferill í sjónvarpi fljótt á eftir.

Unglingadraumurinn

Þegar hann var táningur tók ferillinn virkilega á flug. Hann lék í þekktum þáttum á borð við Malcom in the Middle, The O.C, Smallville, Criminal Minds og Sons of Anarchy.

Ástarlífið gekk líka með ágætum og sem dæmi var hann á föstu með söngkonunni Katy Perry á árunum 2005-2006. Talið er að eitt frægasta lag Katy, Teenage Dream, hafi einmitt verið samið um Johnny og eins lagið The One How Got Away.

Johnny vakti athygli fyrir að nálgast frægðina ekki með sama hætti og önnur ungmenni. Í stað þess að verja tíma sínum í partý og annað slíkt vildi Johnny fremur lesa og semja ljóð og stunda heimspekilega íhugun.

„Það gerði Johnny sérstakan,“ sagði vinur hans, leikarinn Jonathan Tucker, í viðtali við Los Angeles Magazine. „Hann notaði ekki fíkniefni og hann drakk ekki. Hans víma kom frá ljóðum og heimspeki.“

Árið 2009 fékk hann þau gleðitíðindi að þáverandi kærasta hans bæri barn þeirra undir belti. Fljótlega eftir að dóttir hans, Cathy, kom í heiminn fór þó að halla undan fæti, en engum óraði fyrir því hversu langt niður leikarinn átti eftir að falla.

Það slitnaði fljótlega upp úr sambandinu við barnsmóðurina og hófst þá erfið og lýjandi forsjárdeila sem Johnny á endanum tapaði. Á þessum tíma hafði hann sagt hlutverki sínu lausu í vinsælu þáttunum Sons of Anarchy þar sem leikaranum misbauð hversu ofbeldisfullir þeir voru. Nú ætlaði leikarinn að heila sig, skrifa skáldsögu og lesa ljóð. En örlögin höfðu annað í huga.

Slysið sem breytti öllu

Johnny hafði gaman að mótorhjólum. Árið 2011 var hann úti að hjóla þegar hann lenti í alvarlegu slysi. Maðurinn sem rankaði við sér í sjúkrarúminu var ekki sá Johnny sem fjölskylda hans og vinir höfðu þekkt og elskað. Þessi Johnny var þeim ókunnugur. Persónuleiki hans hafði breyst. Ljóðelskandi leikarinn var úr sögunni og í hans stað var einhver ókunnugur kominn sem var viðmótsillur og átti til að tala með breskum hreim.

Þrátt fyrir þessa umbreytingu töldu læknar engar vísbendingar um heilahristing eða -skaða. Erfitt reyndist að sanna hið gagnstæða þar sem Johnny þverneitaði að gangast undir rannsóknir.

Hér var kominn skapvondur og erfiður maður og nokkrum mánuðum síðar varð hann ofbeldisfullur. Á þessum tíma bjó hann heima hjá foreldrum sínum. Þá upp úr þurru ákvað hann að brjótast inn í húsnæði í nágrenninu. Þegar hann var staðinn að verki réðst hann að vitnunum með tóma áfengisflösku og endaði þannig í fangelsi í fyrsta skiptið. Þar hélt ofbeldishegðunin áfram nema nú hafði Johnny engan til að meiða nema sjálfan sig. Hann fór að berja höfði sínu utan í steypta veggina þar til sá á honum og gerði eins tilraun til að hoppa niður af þriðju hæð fangelsisins. Fangaverðir sáu þá að Johnny ætti ekki heima á bak við lás og slá. Hann átti heima á geðdeild og þangað var hann sendur.

Hann var nauðungavistaður í fjóra daga og eftir það var honum sleppt. Sú lyfjagjöf sem hann hafði gengist undir á geðdeildinni virtist þó ekkert hafa gert til að hemja skap hans og næstu mánuði hélt hann áfram að versna. Hann reyndi meðal annars að taka eigið líf, varð óeðlilega viðkvæmur fyrir birtu, réðst á fólk af tilefnislausu, gekk fullklæddur út í sjóinn og svona mætti áfram telja. Það var svo þegar hann aftur reyndi að brjótast inn, að þessu sinni inn til ókunnugrar konu, sem yfirvöld ákváðu að bregðast við. Aftur var Johnny dreginn fyrir dóm og að þessu sinni dæmdur í árs fangelsi. Aftur höfðu örlögin annað í huga, en sex vikum síðar gat Johnny aftur um frjálst höfuð strokið. Honum hafði orðið það til happs að fangelsið var ofbókað. Þar sem dómur Johnny þótti vægur í samanburði við dóma annara fanga, þá var ofbókunin leyst með því að senda Johnny heim á leið.

Áður en Johnny var dæmdur hafði hann þó verið sendur á meðferðarheimili þar sem hann meðferð við geðrofi. Sú meðferð virtist bera árangur en Johnny lýsti því sjálfur í dagbók sinni að honum liði eins og hann væri hægt og rólega að púsla sjálfum sér saman aftur, eftir að hlutum af persónuleika hans hefði verið stolið í skjóli nætur. Meðferðin hélt þó ekki áfram í fangelsinu svo þegar Johnny var sleppt var hann aftur orðinn tifandi tímasprengja.

Lesendur eru varaðir við því að eftirfarandi kafli gæti komið illa við sökum lýsingar á ofbeldi.

Myrti aldraða konu og köttinn hennar

Faðir Johnny hélt að besti staðurinn fyrir son sinn væri staður þar sem hann gæti einbeitt sér að sköpun. Þannig gerðist það að Johnny flutti inn á heimili Cathy Davis. Cathy var á níræðisaldri en hafði áratugum saman leigt herbergi til leikara og rithöfunda á uppleið. Það náði þó ekki vika að líða áður en hið óhugsandi átti sér stað.

Ekki er á hreinu hvað átti sér stað inni á heimilinu þessa fimm daga sem Johnny dvaldi þar. Líklegt þykir að leikarinn hafi aftur orðið ljósfælinn og því reynt að eiga við rafmagnstöfluna í húsinu. Fyrir þetta hafi Cathy sett ofan í við hann og þá hafi Johnny misst öll tök á skapinu sem og raunveruleikanum.

Þann 26. september strunsaði Johnny inn í svefnherbergið til gömlu konunnar. Hann réðist á hana og barði hana með hrottalegri heift. Eins tók hann Cathy kyrkingartaki og lét ekki af árás sinni fyrr en höfuð Cathy var bókstaflega í molum og heili hennar farinn að slettast um gólfin. Cathy hafði látið lífið í átökunum og undir lokinn var Johnny í raun að misþyrma líki.

Eftir þetta sneri Johnny sér að heimiliskettinum. Hann elti köttinn inn á baðherbergi þar sem kisi hlaut sömu örlög og eigandinn. Johnny var samt ekki búinn. Nú fór hann út í garð til nágrannans, Dan Blackburn sem var fyrrum fréttamaður NBC. Þar hitti hann fyrir málara sem hann réðist fyrirvaralaust á með ofbeldi.

Viti sínu fjær með yfirnáttúrlega krafta

Blackburn lýsti því svo að hann hafi verið inni þegar hann heyrði konu sína hrópa. Þegar hann kom út í garð hafi Johnny setið ofan á málaranum og látið höggin rigna. Hann hafi verið alblóðugur í framan, augnaráði fjarlægt og virtist leikarinn búa yfir yfirnáttúrulegum styrk. Dan reyndi að tækla Johnny til jarðar en ekkert gekk. Hann greip þá stól og barði leikarann sem gaf honum færi á að flýja inn með konu sína og málarann. Áður en Dan náði að loka hurðinni hafði Johnny stungið hendi sinni á milli, þetta hafi minnt á atriði í hryllingsmynd. Dan, kona hans og málarinn hafi öll þrýst á hurðina af öllum mætti. Þau þurftu að skella henni fjórum sinnum á hönd leikarans áður en hann lét sig hverfa. Þau læstu þá að sér og hringdu í lögreglu.

Blackburn fylgdist með því út um gluggann hvernig Johnny hoppaði yfir girðinguna og lét sig hverfa aftur inn á heimili Cathy. Engin vitni voru þó að því sem gerðist næst. Ljóst er að Johnny fór upp á þak, og líklegast er talið að þar hafi honum skrikað fótur. Hann féll um fimm metra til jarðar, lenti á höfðinu og lést.

Ekki merki um hver hann var

Málið vakti mikinn óhug og eins margar spurningar. Hvernig fer hjartahlýr ungur maður frá því að lesa ljós yfir í að berja aldraða konu og kött hennar til bana? Fyrst datt fólki í hug að hér hafi fíkniefni átt hlut að máli. Johnny hafði byrjað að neyta slíkra eftir slysið örlagaríka. Við krufningu kom þó í ljós að engan vímugjafa var að finna í blóði leikarans.

Þá hlaut það að vera geðveiki. Hvers vegna var það ekki rannsakað betur? Reiði fólks beindist nú að foreldrum leikarans. Þau voru bæði í Vísindakirkjunni og höfðu alið leikarann upp í trúnni. Samkvæmt fræðum vísindakirkjunnar eru geðlækningar gervivísindi og rétta leiðin til að takast á við andlega erfiðleika sé í gegnum sérstök úrræði á vegum kirkjunnar. Vinir leikarans voru fljótir að kveða þennan orðróm niður. Foreldrar Johnny eru vissulega hluti af Vísindakirkjunni og faðir hans meira að segja háttsettur þar. Engu að síður hafi faðir leikarans grátbeðið hann um að gangast undir hverja þá rannsókn eða meðferð sem mögulega gæti komið að gagni.

Eftir stóð þá höfuðhöggið. Þrátt fyrir að læknar hafi sagt annað þá hafði það í raun ekki verið rannsakað nægilega hvort leikarinn hafi hreinlega fengið framheilaskaða eða annað álíka. Johnny hafði harðneitað að fara í sneiðmyndatöku eða aðra myndrannsókn svo ekki er hægt að leggja mat á það. Foreldrar hans eru þó sannfærð um að ekkert annað geti skýrt hvernig fór.

Kurt Sutter, maðurinn að baki Sons of Anarchy þáttunum, skrifaði á samfélagsmiðlum eftir harmleikinn að örlög Johnny hafi ekki komið á óvart. Það sé þyngra en tárum taki að Johnny hafi tekið Cathy og köttinn með sér, en það hafi verið deginum ljósara af hegðun Johnny í aðdraganda andlátsins að hann væri á vegferð sem gæti bara lokið með einum hætti.

Vinkona hans, leikkonan Shannon Woodward sagði á Twitter eftir harmleikinn:

„Johnny Lewis. Ég elska þig heitt og innilega og mun alltaf gera. Hjartað mitt er brotið í milljónir bita. Johnny Lewis var einn af mínum bestu vinum. Hann var virkilega, virkilega veikur. Gjörðir hans eru fyrirlitleg afleiðing veikindanna. Þetta var ekki lýsandi fyrir það hver hann var.“

Þegar Los Angeles Magazine skrifaði um harmleikinn lauk umfjölluninni á upprifjun á einu hlutverki Johnny. Hann hafði þá leikið raðmorðingja í þáttunum Criminal Minds. Þar var persóna hans spurð hvers vegna hann hefði þörf fyrir það að myrða.

„Hvers vegna? Ég hef enga hugmynd. Ég sé mann rölta niður götuna með heimskulegt glott og ég vil bara berja hann í hausinn með flösku. Það, fyrir mér, er eðlilegt. Mér finnst furðulegt að aðrir hugsi ekki svona. Þetta er það eina sem ég get hugsað um. Ég get ekki stoppað.“