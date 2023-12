Safnar fyrir fjölskyldufólk úr Grindavík – „Ég kynntist samfélaginu á miklu dýpri og nánari hátt en ég hafði búist við“

Kristján Hrannar stjórnar flutningi Merry Christmas með Mariuh Carey í annað sinn, en platan var flutt í heild sinni í kirkju Óháða safnaðarins í fyrra, með Óháða kórnum og jazzsöngkonunni Unu Stef og Maríu Magnúsdóttur söngkonu. Una og Kristján sáu þá um að útsetja plötuna fyrir kór og einsöngvara, sem var feikna mikið verk.

Í þetta sinn er það kirkjukór Grindavíkurkirkju, sem nýtur liðsinnis nokkurra meðlima Óháða kórsins og kórs FÍH. Að auki verður rúsínan í pylsuendanum nýlega stofnaður barnakór skipaður grindvískum börnum á aldrinum 7 til 9 ára. Þau eru virkir þátttakendur í prógramminu en mikið fer fyrir barnakóraröddum á plötunni.

„Ég var beðinn að stofna barnakór í haust og ég fór í það þó að ég hefði aldrei stjórnað barnakór áður, og það kom mér rosalega á óvart hvað það var gaman. Um daginn sungu þessi börn á aðventuhátíð Grindavíkurkirkju og ég varð alveg meyr við að sjá þau standa svona dugleg og stolt að syngja lögin sem við höfum æft. Þetta er eitt mest gefandi starf sem ég hef nokkurn tímann unnið við og ég er svo montinn af þessum krökkum og hlakka svo til að sjá þau syngja þessa jólaplötu fullum hálsi, og það í beinni! Þau eru best,“ segir Kristján Hrannar, skipuleggjandi tónleikanna.

Kynntist samfélaginu á miklu dýpri hátt en hann hafði búist við

Mariah Carey er ein dáðasta poppsöngkona Bandaríkjanna og sló í gegn árið 1994 með þessari vinsælu plötu. Það má varla finna mannsbarn á vesturlöndum sem ekki hefur heyrt hennar vinsælasta smell, All I want for Christmas is you.

Arney Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir er ekki mjög þekkt nafn í íslenskri tónlistarsenu en hún túlkar Mariuh Carey af mikilli festu og öryggi á tónleikunum.

„Hún er fædd og uppalin í Grindavík,“ segir Kristján Hrannar um Arneyju Ingibjörgu. „Ég vissi ekki af henni fyrr en hún var að syngja á söfnunartónleikum fyrir húsnæði Grindavíkurkirkju í fyrra. Þar heyrði ég hvað hún var virkilega góð og spurði hvort að hún væri ekki til í að koma meira fram. Þegar ég fékk þá hugmynd að flytja Mariuh Carey plötuna í Grindavík kom engin önnur til greina en hún.“

Kristján Hrannar er sjálfur ekki búsettur í Grindavík, heldur býr hann í vesturbæ Reykjavíkur ásamt eiginkonu sinni, fjölmiðlakonunni Nínu Richter, og tveimur börnum þeirra. Hann hafði engin tengsl við Grindavík áður en hann tók við stöðu organista og kórstjóra Grindavíkurkirkju fyrir rúmum tveimur árum.

„Ég kynntist samfélaginu á miklu dýpri og nánari hátt en ég hafði búist við. Ég er að upplifa miklu heilsteyptara samfélag heldur en maður finnur oft í Reykjavík þar sem er ekki eins mikil hverfisvitund. Í Grindavík eru allir í sama bænum,“ segir Kristján Hrannar, sem hefur búið í gamla Vesturbænum nánast alla ævi. „Við Reykvíkingar erum voða upptekin að því að við séum ekki í sama póstnúmerinu eða sama hverfinu og aðrir, en því er ekki að skipta í Grindavík.“

Í Grindavík hefur Kristján Hrannar kynnst fólki úr ólíkum áttum. „Það hefur komið mér á óvart hvað bærinn er fjölþjóðlegur og samanstendur af mismunandi fólki með dýrmæta og ólíka reynslu og þekkingu. Það er til dæmis öflugt pólskt samfélag þar sem fólk passar vel upp á hvort annað. Í kórnum mínum er líka magnað fólk frá Venesúela sem hafa verið öflug í kórstarfinu.“

Fallegur boðskapur

Að sögn Kristjáns Hrannars á jólaboðskapurinn einkar vel við í Grindavík þessi jólin.

„Boðskapurinn í jólaguðspjallinu fjallar um par með ófætt barn sem bankar upp á hjá venjulegu fólki, ekki gistiheimilum eins og það hefur verið þýtt,“ útskýrir hann og segir að á grísku sé orðið gistiheimili í raun gestaherbergi. „Þetta eru heimili fólks og þau eru að spyrja hvort að gestaherbergin séu laus.“

Hann bendir á líkindi milli einmitt þess og þeirrar erfiðu stöðu sem Grindvíkingar hafa upplifað síðustu vikur. „Sem betur fer hefur þeim víðast hvar verið boðið inn. Þessi plata hefur sérstaka þýðingu fyrir Grindvíkinga akkúrat þessi jól. Þau geta því miður samsamað sig á nýjan hátt með jólaguðspjallinu.“

Kristján Hrannar útskýrir að með tónleikunum sé ætlað að safna sérstaklega fyrir fjölskyldufólk úr Grindavík. „Þetta er reikningur sem Biskupsstofa sá um að koma á fót eftir að við lögðum til að halda söfnunartónleika. Honum er helst ætlað að styðja við einstæða foreldra og þær fjölskyldur sem áttu erfitt með að halda jól fyrir, en það er jafnvel ómögulegt fyrir þau núna,“ segir Kristján Hrannar.

Tónleikarnir verða í opnu beinu streymi á ruv.is þar sem hægt verður að nálgast reikningsnúmer fyrir frjáls framlög. Hægt er að nálgast miða á tónleikana þann 13. desember sem fara fram í Bústaðakirkju kl. 20.00, á tix.is. Forsetahjónin hafa staðfest komu sína á tónleikana.

Fram koma:

Barnakór Grindavíkurkirkju

Kór Grindavíkurkirkju

Gestasöngvarar úr Óháða kórnum og Kór FÍH

ásamt hljómsveit

Einsöngvari: Arney Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir

Organisti og kórstjóri: Kristján Hrannar Pálsson, organisti Grindavíkurkirkju