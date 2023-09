Neyðarleg uppákoma á tónleikum Drake – „Múgurinn stundi upp“

Tónlistarmaðurinn Drake er nú harðlega gagnrýndur af aðdáendum sínum fyrir að hafa gleymt textanum við sín eigin lög. Þetta hafi ekki bara átt sér stað einu sinni heldur ítrekað á tónleikaferðalagi hans undanfarið.

„Fólk á TikTok segir að hann hafi ekki munað textann í helmingi laga sinna í Atlanta. Hann reyndi að bjóða upp á uppklappslag en þá stundi múgurinn upp,“ skrifaði einn á Twitter. Annar tók unidr. „Þetta gerðist. Hann sagði að hann kæmi strax aftur og við bara fórum öll. Ég gat ekki setið þarna undir annarri hvatningarræðu.“

„Omg loksins. Í Dallas þá var hann alltaf að stoppa í miðju lagi til að halda 10 mínútna einræðu. Allir í kringum mig voru farnir að tauta. Ég var virkilega vonsvikin,“ skrifaði annar.

Sumir hafa gripið til varna fyrir rapparann og taka fram að hann þurfi að muna textann við hátt í hundrað lög, sem sé nú töluvert. Aðrir benda þá á móti á að fjöldi tónlistarmanna þurfi að muna svona mörg lög, og jafnvel undirspilið við þau samhliða. Drake geti því ekki borið við að hann sé hreinlega með of marga texta í hausnum til að geta kallað þá alla fram eftir þörfum.

Myndbandi var svo deilt á TikTok í ágúst þar sem Drake sást hiksta er hann flutti vinsæla slagara Ginuwine frá árinu 1999 – So Anxious.

