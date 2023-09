Viðurkenndi að hann vilji ekki konu sem vill ekki veita honum munnmök

Bandaríski ruðningsleikmaðurinn Travis Kelce, sem leikur með Kansas City Chiefs í NFL-deildinni, er maðurinn sem allir vilja vita meira um þessa stundina.

Hann er sagður vera nýi kærasti söngkonunnar og stórstjörnunnar Taylor Swift en parið virtist staðfesta orðróminn um helgina þegar hún mætti á leik Kelce um helgina, hún sat við hlið móður hans og fagnaði ákaft fyrir Kansas City Chiefs. Ekki nóg með það þá yfirgáfu þau einnig íþróttavöllinn saman.

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme

— Jarrett Payton (@paytonsun) September 25, 2023