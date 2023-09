Taylor Swift sögð komin með kærasta úr NFL-deildinni sem deitaði einu sinni 50 konur

Það hefur verið nóg að gera hjá aðdáendum söngkonunnar Taylor Swift undanfarna viku en þrálátur orðrómur hefur verið á kreiki um að hún sé að slá sér upp með NFL-leikmanninum Travis Kelce.

Parið virtist hafa staðfest fregnirnar um helgina þegar söngkonan mætti á leik Kelce og það sást til þeirra yfirgefa íþróttavöllinn saman.

Kelce spilar með Kansas City Chiefs í bandarísku NFL-deildinni.

Swift hætti með leikaranum Joe Alwyn í vor eftir sex ára samband. Hún átti síðan í stuttu ástarsambandi við söngvarann Matt Healy í sumar.

Síðastliðna viku hafa samfélagsmiðlar iðað af kenningum og getgátum um meint samband Swift og Kelce. Það vakti því gífurlega athygli þegar poppstjarnan mætti á leik Kansas City Chiefs og sat í stúkunni með móður Kelce.

En hver er Travis Kelce?

Travis Kelce er 33 ára og er álitinn vera einn besti innherji NFL-deildarinnar frá upphafi.

Bróðir hans, Jason Kelce, spilar fyrir Philadelphia Eagles. Þeir kepptu á móti hvor öðrum í Ofurskálinni í febrúar, þar sem lið Travis bar sigur úr býtum.

Númerið á treyju Travis, 87, er til heiðurs bróður hans, en Jason fæddist árið 1987.

Bræðurnir halda úti hlaðvarpinu New Heights with Jason and Travis Kelce.

Raunveruleikaþáttur

Travis Kelce var stjarnan í raunveruleikaþættinum Catching Kelce árið 2016. Um var að ræða stefnumótaþátt og deitaði hann 50 konur, frá öllum fylkjum Bandaríkjanna, í leit að ástinni.

Mayu Banberry tókst að fanga hjarta hans, allavega um tíma, en þau hættu saman nokkrum mánuðum seinna.

Hann viðurkenndi seinna að hann hafi bara komið fram í þættinum fyrir peningana.

NFL-stjarnan var í sambandi með íþróttasjónvarpskonunni Kaylu Nicole frá 2017 til 2022.

Eru þau að deita?

Hvorki Taylor Swift né Travis Kelce hafa tjáð sig um hvort þau séu að deita eða ekki, en aðdáendur telja myndbandið hér að neðan segja allt sem segja þarf, en í því má sjá þau yfirgefa völlinn saman í gær.

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme — Jarrett Payton (@paytonsun) September 25, 2023

Myndir og myndbönd af Swift frá leiknum hafa einnig vakið gífurlega athygli en hún sat með móður Kelce.

🚨 | Taylor Swift (Sagittarius) at the Chiefs game with Travis Kelce (Libra) pic.twitter.com/OgTmrxe5IB — Pop Flop (@ThePopFlop) September 25, 2023

TRAVIS KELCE TD. TAYLOR SWIFT GOES CRAZY. pic.twitter.com/AZNDXoHBQt — Barstool Sports (@barstoolsports) September 24, 2023