Meðhöndlaði sænskar stórstjörnur og lagahöfundinn á bak við smelli Britney Spears og Taylor Swift

Áður en Guðmundur Birkir Pálmason var þekktur sem „stjörnukírópraktorinn Gummi Kíró“ hér á landi var hann kírópraktor stjarnanna í Svíþjóð.

Hann meðhöndlaði nokkrar af stærstu stjörnum landsins. Sá tími fór í reynslubankann og nýttist honum vel þegar hann opnaði stofu á Íslandi.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Hann segir frá þessu í nýjasta þætti af Fókus. Þáttinn í heild sinni má horfa á hér.

„Það sem ekki neinn veit er að þegar ég var í Stokkhólmi var ég með stofu þar í þrjú ár. Þegar ég var að byrja að vinna þá var ég líka einkaþjálfari og var orðinn vinsæll kírópraktor og einkaþjálfari, og var fenginn til að sjá um mikið af frægu fólki. Ég var farinn að hitta og meðhöndla með frægasta fólki Svíþjóðar,“ segir hann.

Meðal stjarnanna sem lögðust á bekk Gumma voru söngkonurnar Carola Häggkvist og Charlotte Perelli. Þær eru með ástsælustu söngkonum Svíþjóðar og hafa báðar unnið Eurovision, Carola árið 1991 og Charlotte árið 1999.

Sjá einnig: Ólst upp á Hornafirði en líður best í stórborg

Einn fremsti lagahöfundur í heimi var einnig í meðhöndlun hjá Gumma. Max Martin samdi risasmelli á borð við Baby One More Time (Britney Spears), Roar (Katy Perry), Blank Space (Taylor Swift), So What (Pink) og Can‘t Feel My Face (The Weeknd). Hann er í þriðja sæti, á eftir Paul McCartney og John Lennon, til að ná sem flestum lögum á Billboard Hot 100 listann.

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér: