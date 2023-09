Kathy Griffin sakar Kanye West um að stjórna eiginkonunni

Grínistinn Kathy Griffin sakar rapparann Kanye West um að stjórna eiginkonu hans og telur hana hafa „enga rödd“ í sambandinu.

Griffin birti myndband á TikTok í gær sem hún ræddi um málið og sagði að henni þykir hann hafa gengið of langt þegar kemur að því að klæða hana.

Bianca er ástralskur arkitekt og byrjaði að starfa fyrir fyrirtæki Kanye, Yeezy, árið 2020. Þau hafa verið saman síðan byrjun árs 2023 og eru sögð hafa gifst við leynilega athöfn um miðjan janúar. Bianca er 28 ára og Kanye er 46 ára.

Kanye West’s ‘wife’ Bianca Censori goes barefoot, nearly busts out of bikini top in Italy with rapper https://t.co/PYFLv7Kj7i pic.twitter.com/a1ddIyqMEi

— Page Six (@PageSix) August 2, 2023