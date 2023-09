Boðflenna gekk tískupallinn í New York og enginn áttaði sig á því

Tískuvikan í New York er komin vel af stað og að vanda er alls konar stíll í boði á tískupöllunum. Ákveðinn „lína„ vakti mikla athygli gesta fyrr í vikunni, en líklega ekki tískunnar vegna. Það var umboðsskrifstofan Creators Inc., sem er umboðsaðili fyrir samfélagsmiðlar, sem hélt opna tískusýningu þar sem fólk gat komið og kynnt fatalínur sínar. Þar til eitt módel, ungur karlmaður, gekk pallinn, klæddur í sturtuhettu, stuttbuxur og plastpoka, sem gat verið plastpoki eða regnponcho.

Tekið var á móti honum eins og öðrum módelum með miklum fagnaðarlátum og lófaklappi. Þegar módelið nálgaðist endann á tískupallinum má sjá öryggisvörð koma hlaupandi og grípa módelið. Svo virðist sem hér hafi verið um boðflennu að ræða, en ekki það heitasta úr heimi tískunnar.

An imposter wore a trash bag and did the catwalk at Fashion Week

Nobody in the crowd even noticed pic.twitter.com/L00b1VXU50

