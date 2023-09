Selena Gomez og aðrir áhorfendur í áfalli þegar sviðsmyndin fór að hrynja

Söngkonan Olivia Rodrigo flutti lögin „vampire“ og „get him back“ á VMA-verðlaunahátíðinni í gærkvöldi.

Í miðjum flutning á „vampire“ fór sviðsmyndin skyndilega að hrynja og kom starfsmaður hlaupandi og fylgdi söngkonunni af sviði.

Olivia Rodrigo performs „Vampire“ from her sophomore album GUTS at the 2023 #VMAs pic.twitter.com/qJLxwD4qht

— The Hollywood Reporter (@THR) September 13, 2023