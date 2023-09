Heimili goðsagnarinnar Marilyn Monroe bjargað frá niðurrifi

Það var einróma ákvörðun borgarstjórnarinnar í Brentwood í Los Angeles í Kaliforníu að hafna beiðni um að fyrrum heimili leikkonunnar sálugu Marilyn Monroe yrði rifið. Bæjarstjórn samþykkti einnig einróma að halda áfram með áform sín um að húsið verði skráð sem sögulegar menningarminjar.

Húsið að 12305 Fifth Helena Drive er eina fasteignin sem leikkonan og goðsögnin Marilyn Monroe átti, en leikkonan fannst látin þar í rúmi sínu að morgni 4. ágúst árið 1962, aðeins 36 ára að aldri.

Húsið sem er 290 fm að stærð, byggt árið 1929, keypti Monroe snemma á sjöunda áratugnum fyrir 75 þúsund dali eftir að þriðja hjónabandi hennar með leikskáldinu Arthur Miller lauk. Húsið er í spænskum stíl og hafa einhverjar endurbætur átt sér stað síðustu ár, meðal annars á eldhúsi og baðherbergjum.

Núverandi eigandi hússins, Glory of the Snow Trust, sem eignaðist húsið í júlí, lagði fram beiðni um að rífa húsið. „Ég og teymið mitt fórum strax af stað. En því miður var gefið úr niðurrifsleyfi áður en við gátum gripið inn í og ​​fengið þetta mál leyst,“ sagði borgarráðsmaðurinn Traci Park á blaðamannafundi á föstudag.

New York Post vakti athygli á málinu í síðustu viku og hefur leyfið verið afturkallað, í bili að minnsta kosti. Park gaf það út að hún ætlaði að leggja fram tillögu um að fasteignin að 12305 Fifth Helena Drive yrði talin til sögulegra menningarminja.

„Ég er hér í dag sem talsmaður hverfisins þar sem síðasta heimili hinnar ástkæru Marilyn Monroe er. Ég er líka hér í dag sem verndari ríkrar sögu og arfleifðar borgarinnar okkar,“ sagði Park.

Skrifstofa sögulegra auðlinda borgarinnar mun rannsaka, meta og greina stöðuna áður en nefndin mun leggja fram tilmæli til borgarstjórnar og skal ferlinu vera lokið innan 75 daga.

Fyrrverandi eigandi hússins, Glory of the Snow LLC, keypti það fyrir 7,25 milljónir dala árið 2017. Í júlí í sumar seldi LLC eignina til Glory of the Snow Trust fyrir 8,35 milljónir dala.

Á fundi borgarstjórnar sem opinn var almenningi gagnrýndu nokkrir íbúar þann tíma sem fór í umræður um hús Monroe á meðan staða heimilislausra í borginni versnar stöðugt. Aðrir lofuðu hins vegar framtakið og sögðu það virðingarvert fyrir sögu borgarinnar.

„Það er skylda okkar og heiður að varðveita og vernda sögulegar minjar. Hönnuðir eru að eyðileggja borgina okkar í eigin þágu. Það er til skammar og ætti ekki að leyfa það,“ sagði Stacey Segarra-Bohlinger, fulltrúi Sherman Oaks hverfisráðsins.

Eignin var sú eina sem Monroe átti á ævi sinni og Park sagði að „mörg, mörg hundruð manns alls staðar að úr heiminum“ hafi haft samband við skrifstofu hennar til að lýsa áhyggjum sínum yfir niðurrifi hússins.

„Fyrir fólk um allan heim var Marilyn Monroe meira en bara kvikmyndatákn. Lífsskeið hennar frá krefjandi æsku þar sem hún ólst upp á munaðarleysingjahælum og á fósturheimilum þar til hún varð alþjóðleg stórstjarna er lýsandi dæmi um hvað það þýðir að sigrast á mótlæti,“ segir Park og bætti við að „hvert smáatriði heimilisins, allt frá viðarbjálkaloftunum til flísanna hafi verið handvalið af Monroe sjálfri og sé þannig áhrifamikil endurminning um síðustu daga hennar.“