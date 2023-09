Forljótur brúðarmeyjakjóll sem ferðast hefur til 35 landa þar á meðal Íslands

Árið 1988 fékk Rebecca Whitlinger afhentan kjól sem hún átti að klæðast sem brúðarmey í brúðkaupi vinkonu sinnar. Margir hafa það sem hefð í brúðkaupum í Bandaríkjunum sérstakleg að velja eins brúðarkjól á allar brúðarmeyjar sínar, sama hversu ánægðar þær eru með valið, og eins og allar konur vita þá fer sama kjólasnið ekki öllum konum og líkömum.

Þannig var það í tilviki Whitlinger, henni fannst brúðarmeyjakjóllinn forljótur og sór þess dýran eið að klæðast honum aldrei aftur. Henni snerist þó fljótt hugur og ákvað hún að nýta kjólinn við hin ýmsu tækifæri, enda gott fyrir budduna og umhverfið að nýta föt og hluti sem oftast og best. Gyllti brúðarmeyjukjóll­inn hef­ur þannig vakið mikla athygli síðastliðin 35 ár, mun meiri líklega en bara að klæðast honum í einu brúðkaupi, og nýlega var fjallað um Whitlinger og kjólinn í þriðja sinn í tímaritinu People.

„Ég elska vinkonu mína og þess vegna sagði ég ekki orð á sínum tíma um hvað mér fyndist um kjólinn og sama var með hinar brúðarmeyjarnar, við bara klæddumst kjólunum,“ segir Whitlinger, sem ákvað síðan að fyrst hún gæti ekki notað kjólinn við neitt tilefni þá ætlaði hún í staðinn að klæðast honum alls staðar.

Whitlin­ger sem er orðin 62 ára gömul hefur ferðast með kjólinn víða um heim og verið mynduð í honum víða. Kjólnum hefur hún klæðst meðal annars í Mílanó á Ítalíu, París í Frakklandi, á skíðum í svissnesku ölpunum, í skoðunarferð til Inkaborgarinnar Machu Picchu, í hellaskoðun á Íslandi og í ferð á baki kameldýrs í Marokkó. Whitlinger hefur kosið íklædd kjólnum, leikið snóker, farið í köfun, fallhlífastökk og fleira og fleira. „Kjóll­inn hef­ur farið með mér út um all­an heim, ég geymi hann í skottinu á bílnum mínum, þannig er hann alltaf klár fyrir næstu ljósmynd,” seg­ir Whitlin­ger við People. Nær heimili sínu hefur hún klæðst kjólnum á fótboltaleikjum, balletsýningum og sinfoníutónleikum. Whitlinger hefur birt myndir af sér í kjólnum á Instagram.

Árið 1999 gaf Whitlinger út bók­ina Always a Bri­des­maid: 89 Ways to Recycle That Bri­des­maid Dress, í henni hvetur hún brúðarmeyjar til að nýta brúðarmeyjukjólana á eftirminnilegan og skemmtilegan hátt.

„Kjólinn fær fólk til að hlæja. Þetta er áhugamál, sumir prjóna, ég klæðist brúðarmeyjukjól,“ segir Whitlinger, sem segist iðulega fá tvær spurningar: „Hvar hefur þú klæðst kjólnum nýlega?“

„Hvernig stendur á að þú passar ennþá í kjólinn?“

„Ég er með gott heilsuráð sem ég deili alltaf og fólk hefur gaman af. Ég tel að á meðan kjóllinn passar mér ennþá, þá eigi ég að nota hann. Ég er allalvega búin að fá andvirði kjólsins margsinnis tilbaka.“