Afhjúpar daginn sem hún vissi að hjónabandið væri búið

Tónlistarstjarnan Miley Cyrus opnaði sig upp á gátt um samband hennar og leikarans Liam Hemsworth í TikTok-seríunni Used to Be Young.

Söngkonan hefur verið að birta myndbönd um ferilinn og lífshlaup sitt í samstarfi við samfélagsmiðilinn.

Miley og Liam voru sundur og saman í tíu ár og gift í átta mánuði. Einn örlagaríkan dag áttaði hún sig á því að hjónabandið væri búið, það var árið 2019 og Miley var stödd á Glastonbury tónlistarhátíðinni.

„Ég þarf að róa mig því þetta [umræðuefni] er alvarlegt. Glastonbury var í júní, en það var þá sem ég áttaði mig á því að það væri ekki bara ást sem væri að halda sambandinu gangandi, heldur einnig áföll og pressan að reyna að endurbyggja sambandið eins fljótt og við gátum,“ segir hún í myndbandinu.

Miley steig á svið á hátíðinni þann 30. júní 2019. „Það var dagurinn sem ég ákvað að þetta samband væri ekki lengur að ganga sem hluti af lífi mínu,“ sagði hún.

Parið kynntist við tökur á myndinni The Last Song árið 2009. Þau giftust í desember 2018 en aðeins átta mánuðum seinna, í ágúst 2019, sótti Liam um skilnað.