Söngkonan Miley Cyrus viðurkennir að hún hafi verið að reyna við söngkonuna Ariönu Grande í myndbandi árið 2015.

Miley og Ariana sungu lagið „Dont Dream It‘s Over“ saman fyrir Happy Hippie: Backyard Sessions.

Það var kósý stemning hjá þeim, þær voru klæddar í krúttlega heilgalla og sungu fallega saman.

Miley hefur nú viðurkennt, átta árum síðar, að hún hafi verið að daðra við Ariönu, svo mikið að Ariana hafi verið smá hrædd.

„Ég var að reyna við hana og hún varð smá hrædd. Við vorum að skemmta okkur,“ segir Miley í myndbandi á TikTok, sem er hluti af Used to Be Young seríunni á miðlinum.

Í dag eru þær mjög góðar vinkonur og sagði Miley að Ariana væri „alvöru vinur.“