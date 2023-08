Var Justin Bieber að gefa skít í velgengni Hailey? – „Það er eins og hann sé að reyna að niðurlægja hana“

Söngvarinn Justin Bieber virtist ekki hafa hugsað mikið út í viðeigandi klæðaval fyrir viðburð eiginkonu sinnar, Hailey Bieber.

Hailey er eigandi snyrtivörufyrirtækisins Rhode og hefur undanfarna daga verið að kynna nýja vöru frá merkinu. Um er að ræða nýjan lit í Peptite Lip Treatment, „Strawerry glaze“, en samnefndur kleinuhringur frá Krispy Kreme var innblásturinn fyrir vörunni. Það var því haldinn viðburður á einum Krispy Kreme stað í New York á mánudaginn og mætti Hailey í sínu fínasta pússi.

Fyrirsætan klæddist rauðum stuttum kjól, í hælaskóm í stíl og fallega förðuð.

Eiginmaður hennar mætti með henni í gráum stuttbuxum og hettupeysu í stíl, en engum bol undir, í hvítum sokkum og gulum Crocs-skóm.

Fataval hans hefur vakið gríðarlega athygli. Myndir af hjónunum hafa farið eins og eldur í sinu um netheima og gagnrýna sumir hann harðlega og segja að með því að klæða sig svona sé hann að gefa skít í velgengni eiginkonu sinnar.

id be so angry if i was giving the girls my best look of the year and here come my husband https://t.co/oyFbHX06QL — siyyan (@siyyaninaas) August 28, 2023

I swear he dresses specifically to embarass her — Angel (@Lorica1111) August 29, 2023

When your husband doesn’t respect you and doesn’t want to appropriately dress when he knows it’s an important event for you. Shows how miserable it is for Justin Bieber to marry a Hailey. pic.twitter.com/hDdGBVBnmx — JustSel (@Obsessedduckman) August 29, 2023

Aðrir hafa komið söngvaranum til varnar.

Y’all expected Justin Bieber to dress up to go to a donut shop Seriously 💀💯 just because Hailey dressed up it’s her launch! Justin was dressed fine and was there to support Hailey not make a fashion statement he just being himself! He is enough as he is pic.twitter.com/m9BZqFeSuS — RiRi Jungkook Bieber 🇨🇦JB7 JJK1 R9 🔥💯 (@MichelleCaissi1) August 28, 2023