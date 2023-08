Allir bráðnuðu þegar Jennifer Aniston afhjúpaði hvað Adam Sandler gefur henni á hverju ári

Vinabragð leikarans Adam Sandler hefur brætt netverja. Á hverju ári sendir hann vinkonu sinni og leikkonunni, Jennifer Aniston, blómvönd á mæðradaginn.

Jennifer er barnlaus og opnaði sig um erfiðleika varðandi barneignir í viðtali við Allure í nóvember 2022.

„Ég fór í gegnum glasafrjóvgun, drakk kínverskt te, nefndu það,“ segir hún.

Hún gagnrýndi slúðurmiðla fyrir að hafa aukið sársauka hennar á þessum erfiðu tímum með kjaftasögum og tók einn orðróminn sérstaklega fyrir sem var á kreiki árið 2005 um skilnað hennar og Brad Pitt.

Góðir vinir

Jennifer og Adam hafa verið vinir lengi og leikið í mörgum kvikmyndum saman, eins og Just Go With It og Murder Mystery.

Leikkonan greindi frá því hversu góðir vinir þau væru í nýlegu viðtali við The Wall Street Journal og sagði að á hverju ári senda Adam og eiginkona hans, Jackie, henni blómvönd á mæðradaginn og þykir henni mjög vænt um það.