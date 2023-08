Hollywood-stjarna viðurkenndi að hún ætti í ástarsambandi við giftan karlmann í furðulegu myndbandi

Leikkonan Taryn Manning birti frekar furðulegt myndband á Instagram í gær sem hefur vakið gríðarlega athygli. Í umræddu myndbandi sagðist hún vera í sambandi með giftum karlmanni og að eiginkona mannsins vildi nálgunarbann gegn henni. Hún lýsti því einnig ítrekað hvað manninum þætti gott að láta gera við sig í svefnherberginu.

Manning á langan og árangursríkan leikferil að baki. Hún er meðal annars þekkt fyrir þættina Orange Is the New Black og kvikmyndina Crossroads ásamt Britney Spears.

Leikkonan og hinn gifti maður voru saman í bifreið sem lögð var út í kant þegar leikkonan hófst handa við að taka upp umrætt myndband. Hún sagðist vera svo æst að hún varð að stoppa bílinn því hún vildi ekki valda umferðarslysi. Hún lýsti því síðan ítarlega hvernig hún nyti þess að sleikja rassgatið á manninum.

„Á hverju kvöldi, eða, síðustu þrjú kvöld, hef ég verið að sleikja rassgatið hans því honum fannst það gott og mér finnst ekkert að því að gera það. Er það skrýtið? Þetta er það sem djöflarnir gera,“ sagði hún.

Hún sagði að hún hafi verið svo ástfangin af manninum að hún hafi ætlað að kaupa handa honum bát. En það væri eitt vandamál, eiginkona mannsins. Leikkonan sagðist ekki þola hana því eiginkonan hafi kallaði hana „klikkaða“.

„Farðu úr lífi mínu eða ég fæ nálgunarbann á þig,“ á eiginkonan að hafa sagt við Manning, að sögn leikkonunnar.

„Nei, ég set þig í fangelsi,“ sagðist Manning hafa svarað konunni. „Allavega, ég hef verið að sleikja rassgat eiginmanns þíns í margar vikur því honum finnst það gott […] Ekki hóta mér. Ég skal sýna þér hvað ég get gert. Ekki hóta mér þegar eiginmaðurinn þinn kemur til mín til að láta sleikja rassgatið sitt.“

Myndbandið má sjá hér að neðan.

Fans express concern for Taryn Manning after she shared a bizarre video detailing her alleged affair with a married man. pic.twitter.com/LRTX4Q7zYm — Pop Crave (@PopCrave) August 14, 2023

Hún birti annað myndband þar sem hún sagðist ekki ætla að ljúga um þetta lengur og tók það fram að hún væri ekki hrædd við eiginkonuna. „Þú ættir að vera hrædd við mig,“ sagði hún.

Yfirlýsing vegna málsins

Myndböndin vöktu mikla athygli og hneykslan, enda Manning mjög fræg leikkona með tæplega eina milljón fylgjenda á Instagram. Hún gaf út yfirlýsingu vegna málsins í gær og sagðist sjá eftir því að hafa rætt um þetta á svona opinberum vettvangi.

„Undanfarna daga hef ég haft tíma til að hugsa um allt sem er í gangi. Ég var mjög sár en hefði frekar átt að kljást við málið í rólegheitum með aðstoð vina og fjölskyldu, frekar en á svona opinberum vettvangi,“ sagði hún.

„Ég byrjaði ástarsamband með einhverjum sem var giftur og hann sagðist ætla að fara frá eiginkonunni sinni. En svo kom í ljós að hann gat það ekki.“

