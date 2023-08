Sætir gagnrýni fyrir að sóla sig nærri stað þar sem 96 hafa látið lífið

Hótelerfinginn og sjónvarpsstjarnan Paris Hilton sætir harðri gagnrýni eftir að DailyMail birti myndir af henni og fjölskyldu hennar sóla sig nærri stað þar sem að minnsta kosti 96 manns hafa látið lífið undanfarna daga.

Fjölskyldan er í fríi á Maui-eyju á Havaí þar sem hræðilegar skógareldar geysa yfir. Fólk hefur verið beðið um að ferðast ekki til eyjunnar og þeir ferðamenn sem þar eru hafa verið beðnir um að yfirgefa svæðið og fljúga heim.

Paris og eiginmaður hennar, Carter Reum, komu til eyjunnar á þriðjudag í síðustu viku ásamt sjö mánaða gömlum syni þeirra, Phoenix, sama dag og skógareldarnir kviknuðu.

Paris Hilton spotted enjoying the sun with family on Hawaii beach just 30 miles from deadly Laharia fire https://t.co/EE1BXCZ7y7 pic.twitter.com/UCkrDZ8qHO

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 14, 2023