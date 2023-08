„Mr. Big“ rýfur þögnina – Segist hórkall en ekki nauðgari – „En það er þó ekki glæpur“

Leikarinn Chris Noth, sem flestir þekkja fyrir að hafa leikið hlutverk „Mr. Big“ í þáttunum og kvikmyndunum Beðmál í borginni, var árið 2021 sakaður um kynferðisbrot. Hann hefur nú rofið þögnina um þessa ásökun í viðtali við USA Today þar sem hann gengst við því að hafa verið eiginkonu sinni ótrúr, en segist ekki kynferðisbrotamaður.

„Ég var konu minni ótrúr og það er ömurlegt fyrir hana og ekki gott mál. En það er þó ekki glæpur.“

Konurnar voru tvær sem stigu fram með ásakanir sínar í desember árið 2021, skömmu eftir að Beðmál í borginni fóru aftur í loftið undir nýju nafni – And Just Like That. Greindu þær báðar frá því að hafa hitt Noth og verið upp með sér að þessi frægi maður væri að stíga í vænginn við þær. Hann hafi verið nógu gamall til að vera faðir þeirra og hafi lokkað þær með sér á afvikinn stað þar sem hann braut gegn þeim. Önnur þeirra þurfti að leita sér læknisaðstoðar í kjölfarið sem og sálfræði aðstoðar til að vinna úr áfallinu. Hin konan sagðist hafa grátið á meðan hann braut gegn henni.

Þrjár konur bættust síðar í hópinn og sögðu Noth eins hafa brotið gegn þeim .

Noth segir núna í viðtali að um hafi verið að ræða samfarir með samþykki, en ekki nauðgun og það eina sem hann væri sekur um væri hjúskaparbrot þar sem hann hafi verið giftur þegar umrædd atvik áttu sér stað.

„Maður kemur með þessa sömu afsökun og svo margir menn gera; þetta er bara smá hliðarspor, og þetta er bara saklaust gaman. Maður er ekki að meiða neinn. Enginn á eftir að vita, þú skilur, og kynlíf er bara gott. Svo allt í einu vilja rosalega margir sofa hjá manni og maður hugsar – Hvenær fæ ég þetta tækifæri aftur?“

Noth viðurkennir að hann gæti átt málsóknir yfir höfði sér, enda sjái fólk mögulega fyrir sér að geta haft af honum fé með því að bera hann fölskum sökum.

„Það er ekkert sem ég get sagt til að fá einhvern til að skipta um skoðun þegar svona samfélagsbyltingar hafa verið að eiga sér stað. Það hljómar eins og ég sé í vörn, en ég er það ekki. Þetta er ekki sakamál. Það er engin ákæra. Það er ekkert sem ég hef upp úr því að stíga fram og segja sögu mína, til að finna vitni. Og það er eru fleiri sem hafa bæst í þennan hóp sem er jafnvel galnara, og þær ásakanir hafa algjörlega engan fót fyrir sér. Ég veigra mér við að ræða þetta því um leið og maður gera það þá endar maður í Daily Mil eða einhver grípur hluta af þessum ummælum og skrifa um það og ég vil ekki að börnin mín lesi slíkt.“

Noth á tvö syni með konu sinni sem hann giftist árið 2012. Ásakanirnar hafa haft miklar afleiðingar á líf hans, en hann var rekinn úr And Just Like That og úr þáttunum The Equalizer. Eins voru auglýsingar sem hann lék í teknar úr birtingu og umboðsskrifstofa hans sagði upp samningi þeirra.

„Ég ætla samt ekki að setja árar í bát og segja að þetta sé bara búið. Þetta er klúr saga, en ósönn. Og ég get ekki bara sagt – Ok þetta er búið spil fyrir mig – út af þessu. Ég er leikari. Ég er með aðra skapandi hluti sem mig langar að gera og ég er með börn á framfæri.“

Noth segir að hann sé að leikstýra og leika í leikriti um þessar mundir og hafi nýlega tekið að sér að vera andlit fyrirtækis sem selur jakkaföt og er farið af stað með vitundarvakningu um andlega heilsu karlmanna, hann fái þó aðeins greitt í jakkafötum fyrir það hlutverk.