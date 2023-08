Dalvíkingurinn Sólveig Lea opnar sig upp á gátt um erfiða reynslu í sínu dramatískasta lagi til þessa

Dalvíkingurinn Sólveig Lea Jóhannsdóttir, gengur undir listamannsnafninu Lea. Á föstudaginn gaf hún út sitt þriðja lag, en lagið heitir Wish We Were There Now. Lagið er gífurlega persónulegt og opnar tónlistarkonan sig þar upp á gátt. Fókus ræddi við Sólveigu um lagið, tónlistina og hvað varð til þess að hún ákvað að leggja tónlistina fyrir sig.

Svo fer að birta aftur til

Aðspurð um hvers vegna hún hafi ákveði að leggja fyrir sig tónlist segir Sólveig að þar hafi móðurbróðir hennar spilað stórt hlutverk, en það er enginn annar en Matthías Matthíasson, betur þekktur sem Matti Matt, sem landsmenn kannast vel við.

„Ég myndi segja að móðurbróðir minn, Matti Matt, ætti stóran þátt í að tendra minn áhuga á söng og tónlist, en ég ólst meðal annars upp við tónlistina úr íslensku útgáfunum af söngleikjunum Jesus Christ Superstar og Hárinu, sem hann söng í. Ég var víst mætt þriggja ára gömul á söngleikina hans og söng með öllum lögunum, eðlilega. Ég tók öllum söng mjög alvarlega í leikskóla og var týpan með hárburstann að syngja inni í herbergi, vandræðalega langt fram eftir aldri. Ég hef alltaf tengt rosalega mikið við tónlist og söng og það hefur alltaf verið mín helsta ástríða í lífinu. Ég hafði þó ekki haft trú á sjálfri mér, að ég gæti samið mín eigin lög og gefið þau út, fyrr en bara nýlega.“

Það reyndust þó óþarfi að óttast það að frumsemja tónlist því Sólveig, sem í dag er 30 ára, vakti mikla athygli á síðasta ári með sínu allra fyrsta lagi, Letting Go, sem hún samdi þegar hún var nemandi við tónlistarskólann FÍH árið 2017.

„Þá fengum við það verkefni að semja frumsamið lag án aðstoðar og ég var bara búin að afskrifa það að ég gæti samið lag. Svo þegar ég fékk þessa áskorun þá bara þýddi ekkert annað en að prófa sig áfram og úr varð þetta lag. Lagið er um mína persónulegu reynslu og fjallar um það að komast upp úr mjög djúpum dag þar sem allt virðist vonlaust eftir ákveðið áfall í lífinu. En svo fer að birta til þú sér liti í lífinu aftur. Markmiðið með laginu er ekki að kvarta og kveina heldur er viðlagið mjög valdeflandi og hvetur aðra í sömu stöðu til þess að gefast ekki upp, það er nefnilega alltaf von. Ef ég ætti að lýsa þessu lagi í einu orði væri það orðið „seigla“.“

Opnar sig upp á gátt

Lagið gaf hún þó ekki út fyrr en fimm árum eftir að það var samið, en þá áttaði hún sig á því að með réttu undirspili hefði hún eitthvað efnilegt í höndum, en áður hafði lagið aðeins verið með píanó- og gítarundirleik.

„Mig langaði að hafa tónlistina í anda hljómsveitarinnar Vakar sem ég lít mikið upp til og Stefán Örn Gunnlaugsson, pródúser, svoleiðis negldi það verkefni.“

Líkt og Letting Go byggir lagið sem hún gaf út fyrir helgi, sem er hennar þriðja lag, á persónulegri og erfiðri reynslu.

„Sem ég er í rauninni að ganga í gegnum núna svo ég er að opna mig alveg upp á gátt, og er ennþá að venjast því, en það er alveg þess virði þar sem þetta gefur mér svo ótrúlega mikið. Það er ákveðin úrvinnsla og útrás að semja lag um þína erfiðustu tíma og hjálpar mér einhvern veginn að vinna úr tilfinningum mínum. Í laginu er ég einfaldlega að syrgja það sem var og leyfi textanum að segja restina af sögunni.“

Lagið fjallar um að syrgja það sem áður var, það sem áður var eitt en er nú annað, en eins og sjá má á titlinum er þarna horft til baka og þess óskað að hlutirnir gætu farið aftur í sitt fyrra horf. Um er að ræða kraftmikla píanó ballöðu og segir Sólveig að um sé að ræða dramatískasta og tilfinningaríkasta lag sem hún hefur samið til þessa. Lag og texti er eftir hana sjálfa og Stefán Örn Gunnlaugsson hljóðsetti, pródúseraði og spilaði undir. Næst stefnir Sólveig á að gefa út sína fyrstu EP plötu sem hún vonar að komi út seint á þessu ári. Þessi draumur er að verða að veruleika meðal annars þar sem Sólveig var svo heppin að fá samþykktan styrk úr Tónskáldasjóði RÚV og STEF sem og frá Menningarsjóði FÍH. Plötunni ætlar hún svo að fylgja eftir með tónleikum en í millitíðinni ætlar hún að halda áfram að semja lög og skrifa fleiri texta.

Hér má svo hlusta á lagið Wish We Were There Now.