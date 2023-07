Sinead O’Connor úrskurðuð látin á heimili sínu en dánarorsök enn á huldu – Bjartsýni einkenndi seinustu vikurnar en myrkrið var aldrei langt undan

Írska goðsögnin Sinead O’Connor fannst látin á heimili sínu í gær, en ekki er talið að andlát hennar hafi borið að með saknæmum hætti. Frá þessu greinir DailyMail.

Miðillinn tekur fram að söngkonan hafi nýlega fest kaup á íbúð í London og flutt þangað. Hún hafi haft ýmsilegt á prjónunum, svo sem nýja tónlist og tónleikaferðalag sem hún ætlaði að halda af stða í á næsta ári. Hún hafi lýst því yfir að þrátt fyrri djúpar írskar rætur þá hafi hún farið að líta á London sem heimili sitt og sagðist hún vera spennt að vera komin í þessa miklu menningarbrot þar sem hún gæti horft á ballett og byrjað að semja nýja tónlist. Aðeins fáeinum dögum eftir þau ummæli fannst hún látin, en dánarorsök hefur ekki verið opinberuð.

Erfitt ár eftir sáran missi

Hún hafði þó gengið í gegnum erfitt ár, en snemma á seinasta ári missti hún son sinn Shane, sem svipti sig lífi aðeins 17 ára gamall. Þau mæðginin voru mjög náin og hafði hann verið móður sinni stoð og stytta á meðan hún glímdi við alvarleg andleg veikindi. Varð þetta meðal annars til þess að barnaverndaryfirvöld gripu inn í heimilishald söngkonunnar og drenginum komið í fóstur. Þessar aðgerðir hjálpu andlegri heilsu Sinead lítið og ekki syni hennar heldur.

Sinead skrifaði nýlega á Facebook þó að „tíkin væri snúin aftur“ sem margir aðdáendur túlkuðu sem svo að hún hefði nú loksins unnið bug á þunglyndinu sem hafði hrjáð hana svo lengi. Hún virtist í færslum á samfélagsmiðlum hafa fundið lífsgleðina aftur, hafði mikið til að hlakka til og virtist almennt jákvæð. Þunglyndi sést þó ekki alltaf utanfrá, en auk þess glímdi söngkonan líka við geðhvörf þar sem hún fór upp í mikla geðhæð og steyptist svo niður í mikla lægð.

Hi All, recently moved back to London after 23 years absence. Very happy to be home : ) Soon finishing my album. Release early next year : ) Hopefully Touring Australia and New Zealand toward end 2024. Europe, USA and other territories beginning early 2025 : ) #TheBitchIsBack — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 8, 2023

Þó svo dánarorsök hafi ekki verið staðfest þykir mörgum ljóst að hún hafi tapað baráttunni við þunglyndið, en hún var aðeins 56 ára gömul. Eftir hana liggja tíu breiðskífur, fjöldi laga sem hún samdi fyrir kvikmyndir auk þess sem hún átti reglulega í samstarfi við aðra tónlistarmenn. Hún er líka þett fyrir að hafa verið óhrædd við að stuða fólk þegar kom að málefnum sem hún brann fyrir. Hún reif niður mynd af sjálfum páfanum í beinni útsendingu, neitaði að koma fram á tónleikum í Bandaríkjunum ef þjóðsöngurinn yrði spilaður þar og talaði hátt, mikið og oft gegn þeirri þöggun sem ríkti um kynferðisbrot gegn börnum sem þreifst innan kaþólsku kirkjunnar.

Lengi barist við bölið

Andleg veikindi höfðu þó herjað á hana nánast allt lífið, en hún var einmitt á geðdeild þegar hæfileikar hennar uppgötvuðust, aðeins 15 ára gömul, og fimm árum síðar sló hún í gegn með frægasta lagi sínu, Nothing Compares 2 U sem er ábreiða af lagi sem upphaflega var með Prince. Hún hlaut fjölda tilnefninga til Grammy-verðlaunanna í kjölfarið og var útnefnd listamaður ársins af tímaritinu Rolling Stone.

Hún var trúuð en leitandi, enda alin upp kaþólsk en átti erfitt með að finna sig innan hefðbundnu kaþólsku kirkjunnar út af framgöngu fjölda presta í garð barna, og viðbrögð yfirmanna kirkjunnar við þeim málum. Hún var vígð til prests af biskup í óháðum kaþólskum söfnuði og tilkynnti þá um eina af mörgum nafnbreytingum sínum, en þarna vildi hún kallast móðir Bernadette Mary. Árið 2014 gekk hún til liðs við sósíalistahreyfinguna Sinn Féin þar sem hún krafðist þess að leiðtogi hreyfingarinnar, Gerry Adams, stigi til hliðar.

Hún var gífurlega opinská með baráttu sína við þunglyndi, sem þótti gífurlega hugrakkt þar sem lengi vel voru þessi mál eins konar tabú sem fólk átti bara að harka af sér og helst ekki ræða um. Hún deildi reglulega myndböndum á Facebook þar sem hún greindi aðdáendum frá baráttunni og hvað hún væri erfið. Hún fékk alvarlegt taugaáfall fyrir um áratug síðan og reyndi þremur árum seinna að taka eigið líf. Þá tók við tímabil þar sem hún varði þó nokkrum tíma í að hlúa að heilsunin, svo sem með innlögn á geðdeild. Árið 2016 lýsti fjölskylda hennar eftir henni þar sem hún hafði ekki skilað sér heim úr hjólreiðatúr. Hún skilaði sér þó á endanum og vakti næst athygli tveimur árum síðar þegar hún snerist til íslam og breytti nafni sínu yfir í Shuhada Sadaqat.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023

Eftir að hún jarðaði son sinn á síðasta ári skrifaði hún á Twitter að hún hefði ákveðið að fylgja syni sínum í dauðann. Hún baðst seinna afsökunar á ummælunum og sagðist ætla leita sér aðstoðar á geðdeild. Það seinasta sem hún deildi þó á Twitter áður en hún sagði skilið við þennan heim var minning um son hennar, þar sem hún sagðist hafa varið seinasta árinu sem lifandi lík því helmingur sálar hennar hefði horfið með syninum.

Hún lætur eftir sig þrjú börn, Jake sem er 34 ára, Roisín sem er 25 ára og Yeshua sem er aðeins 15 ára.