Minnast föður síns Robin Williams – „Sakna þín og elska þig að eilífu!“

Leikarinn ástsæli Robin Willams hefði orðið 72 ára á föstudag. Af því tilefni heiðruðu börn hans minningu föður síns með færslum á samfélagsmiðlum. Sonur hans, Zak Williams, birti mynd af föður sínum í hlutverki hans í myndinni Good Morning Vietnam og skrifar:

„Til hamingju með 72 ára afmælið pabbi. Ég minnist þess hvað ég elskaði þennan svip þinn. Þetta prakkaralega og ástríka glott sem vinir þínir og ástvinir þekktu svo vel. Glaður, forvitinn, dásamlegur. Sakna þín og elska þig að eilífu! “

Zak er sonur Williams frá fyrra hjónabandi hans. Williams á soninn Cody og dótturina Zelda frá seinna hjónabandi.

„Til hamingju með afmælið til pabba, sem væri örugglega þarna úti að berjast fyrir listina og listamenn í dag og í framtíðinni,“ skrifar Zelda og vísar til verkfalls leikara og handritshöfunda í Hollywood, en um er að ræða fyrsta verkfall leikara þar í 63 ár. Birti hún með mynd af föður sínum að mótmæla.

Happy birthday to Poppo, who definitely would’ve been out there fighting the good fight for art and artists today and always. pic.twitter.com/CNiirB3Qb9

— Zelda Williams (@zeldawilliams) July 21, 2023