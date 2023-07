Segja Simpsonsþátt frá 1994 hafa spáð fyrir um núverandi Barbie-æði

Aðdáendur Simpsons-þáttanna eru harðir á því að þættirnir hafi spáð fyrir um æðið sem kvikmyndin Barbie hefur nú á gjörvalla heimsbyggðina.

Hafa þeir bent á líkindi með þættinum Lisa vs. Malibu Stacy frá árinu 1994 og nýju kvikmyndinni sem Greta Gerwig leikstýrir. Í einni senu þáttarins má sjá fréttamanninn Kent Brockman fjalla um herferð Lisu Simpson þar sem hún skorar á framleiðendur Barbie að skapa nýja Barbie-dúkku, Malibu Stacy, sem er betri fyrirmynd ungra stúlkna og setur ekki fram skaðlegar staðalmyndir kynjanna.

„Ég hélt að það væri óvenjulegt að eyða 28 mínútum í að segja frá dúkku, en þessi fréttamaður gat ekki hætt að tala.“

Malibu Stacy dúkkan segir setningar eins og „Stærðfræði er erfið“ eða „Ekki spyrja mig, ég er bara stelpa.“ Lisa fær því skapara hennar, Stacy Lovell, skapara dúkkunnar, til að skapa nýja dúkku að nafni Lisa Lionheart, sem er meira feminista-þenkjandi og slær leikfangið í gegn. Skaparar Malibu Stacy líta þó á nýju dúkkuna sem ógn við sína eigin og gefa út nýja dúkku. Pakkninum með nýju Malibu Stacy, sem er bara gamla dúkkan með nýjan hatt, eins og Lisa Simpson bendir á er stillt upp fyrir framan dúkku Lisu og kjósa litlar stelpur að kaupa hana frekar en dúkku Lisu.

Hafa margir aðdáendur Simpson og Barbie bent á að núna hafi saga þáttarins orðið að veruleika í kvikmyndinni.

Einn Simpsons-aðdáandi skrifaði á Twitter: „Ef Barbie er raunverulega femínísk kvikmynd, þá verður það líklega söguþráðurinn í þessum eina Simpsons-þætti.

„Er Barbie myndin í rauninni bara femínísk týpa? Ég myndi frekar bara horfa aftur á Lisa Lionheart þáttinn af Simpsons,“ segir annar.

„Spáðu Simpsons hugsanlega fyrir um annað? Þegar Mattel mun gefa út Margot Robbie Barbie dúkkur, þá verða það örugglega fullorðnir karlmenn sem munu kaupa þær og stilla þeim óopnuðum upp í safni sínu.“

