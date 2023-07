Íslenskur karlmaður pantaði blue-tooth hátalara en fékk kynlífsleikföng – „Ali express er að standa sig í stykkinu“

„Þetta eru ekki bluetooth hátalararnir sem ég pantaði. Ali express er að standa sig í stykkinu og kom færandi hendi í dag,“ sagði notandi hópsins Brask og brask.is í færslu í gær, en greinilegt er að einstaka skondið en jafnframt óheppileg mistök hafa átt sér stað.

Í stað þess að fá blue-tooth hátalara senda heim fékk maðurinn tvær kynlífsdúkkur. Segist hann setja þær til sölu þar sem hann hafi ekki áhuga á slíkum varningi og verða þær seldar til hæstbjóðanda.

„En þar sem mín hneigð liggur hjá einstaklingum með púls (no kink-shame), þá eru þessar elskur til sölu hæstbjóðanda. Um er að ræða tvær vinkonur, önnur ljóshærð og hin dökkhærð, en mjög líkar að öðru leiti. Báðar óspjallaðar, þó önnur hafi verið opnuð úr umbúðum fyrir þágu rannsóknarhagsmuna. Þrír inngangar eru á hvorri dúkku sem gætu nýst nýjum eiganda vel. Þær eru uppblásnar að hluta til, og fylgir með pumpa. Einnig fylgir nærbrók og kjóll.

Ein best heppnuðu einkenni dúkkunar að mínu mati eru færurnir, ef þú ert þannig hneigður (aftur, no kink-shame). Þær seljast í sitt hvoru lagi eða saman, ef þú ert spenntur fyrir þríleik (no kink-shame).“



Tekur seljandinn fram að velkomið sé að koma og skoða, en ekki sé leyfilegt að prófa varninginn. Smokkar fylgi með í kaupunum.

„Velkomið að koma og skoða, en prufukeyrsla er ekki vel séð. Með fylgja smokkar frá Bangladesh, sem engin ábyrgð er borin á. PM.“



Ljóst er að hæstbjóðandi hefur fundist því auglýsingin er ekki lengur í grúbbunni. Seljandinn er því kominn með fé til að panta nýja blue tooth hátalara, annar kominn með ný kynlífsleikföng, en sá þriðji situr með sárt ennið og blue tooth hátalara sem hann pantaði ekki.