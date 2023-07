Ljósmyndasýning til styrktar Slysavarnafélaginu Landsbjörg

Á morgun, föstudaginn 21. júlí klukkan 19, opnar ljósmyndasýning frá eldgosinu við Litla hrút í Gallerí Kofa á Hafnartorgi, þar sem hópur ljósmyndara hefur tekið sig saman og lagt verk sín á þessa sýningu til styrktar Slysavarnafélaginu Landsbjörg.

Ljósmyndirnar sem eru 25 talsins, eiga það sameiginlegt að vera teknar á fyrstu dögum eldgossins við Litla hrút.

Sýningin stendur í 14 daga og allur ágóði af sölu myndanna mun renna til stuðnings við það starf sem björgunarsveitir félagsins legga á sig til að tryggja öryggi þeirra sem leggja leið sína að eldstöðvunum.

Skipuleggjendur sýningarinnar eru Benjamin Hardman, sem er ljósmyndari og kvikmyndatökumaður ættaður frá Ástralíu. Benjamin flutti til íslands fyrir átta árum til að fylgja eftir sögu Norðursins. Stíliseraðar myndir hans leggja áherslu á friðsæld en jafnframt viðkvæmni náttúru norðlægra slóða. Sem kvikmyndatökumaður hefur hann náð ótrúlegum myndskeiðum sem ratað hafa í þætti eins og Our Universe og Life on our Planet.

„Þetta verkefni er mér afar kært, en mig hefur dreymt um það árum saman að sameina ljósmyndasamfélagið á Íslandi á sýningu sem þessari. Það er mikil uppljómun fólgin í því að sjá þá miklu sköpun sem varð á ekki lengri tíma á slóðum eldgossins. Ég er afar stoltur af að ná saman verkum svo margra hæfileikaríkra ljósmyndara til að styðja við það óeigingjarna starf sem björgunarsveitirnar sinna.“

Hver er Chris Burkard?

Chris Burkard er þekktur könnuður, ljósmyndari, listrænn stjórnandi, höfundur og fyrirlesari. Sýn Chris er að segja sögur sem kveikja áhuga almennings á sambandi þeirra við náttúruna á sama tíma og hann hvetur til verndar óspilltrar náttúru sem víðast. Hann hefur fengið tækifæri til að vinna fyrir Fortune 500 fyrirtæki, halda TED fyrirlestra auk þess að kenna ljósmyndun og gefa út ljósmyndabækur. Chris vinnur út frá heimili sínu í Kaliforníu.

„Okkur þykir afar vænt um stuðning sem þennan og erum í raun stolt af því að hópur sem þessi skuli taka sig saman til að styrkja björgunarstarf í landinu. Sá hlýhugur er okkur mikils virði. Þarna eru afar fallegar myndir af náttúru okkar harðbýla lands að sýna mátt sinn og megin,“ segir Otti Rafn Sigmarsson formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar: