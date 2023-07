Heimsóttu pabba á tökustað Deadpool 3 – Yngsta barnið ekki með

Kanadíski leikarinn Ryan Reynolds er nú staddur í Bretlandi við tökur á þriðju kvikmyndinni um Deadpool.

Leikarinn gaf sér stund milli stríða og tók á móti heimsókn frá eiginkonu sinni, leikkonunni Blake Lively, og þremur dætrum þeirra, James átta ára, Inez sex ára og Betty þriggja ára.

Á myndum af heimsókninni má sjá að ein dóttirin heldur á ofurhetjukalli, þó ekki í líki karaktersins sem faðir hennar leikur, heldur í líki meðleikara hans Hugh Jackman, sem leikur Wolverine.

Yngsta barn hjónanna virtist ekki með í för, en nafn þess, kyn og fæðingardagur hefur enn ekki verið gert opinbert, en barnið mun hafa fæðst í febrúar á þessu ári.

Lively hefur nýlokið tökum á kvikmyndinni It Ends With Us, sem gerð er eftir samnefndri metsölubók Colleen Hoover, þar sem hún leikur Lily aðalpersónuna.