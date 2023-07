Þú getur leigt bleiku Barbie-höllina á Airbnb

Það styttist í að myndin um vinsælustu dúkku allra tíma, Bmrbie, verði frumsýnd, en hún kemur í sýningar hér á landi 19. júlí. Það eru ófá börn hér á landi sem eiga minnst eina Barbie upp í hillu. Sú fyrsta kom á markað 8. mars 1959 og er því Barbie að nálgast eftirlaunaaldurinn.

Ekki nóg með að spennan magnist fyrir frumsýningu myndarinnar, nú geta aðdáendur einnig leigt sjálft Barbie-húsið sem staðsett er í Malibu í Bandaríkjunum. Húsið má leigja á Airbnb og því fylgir allt sem fylgja þarf: sundlaug, hjólaskautar, kúrekagalli og tilheyrandi, diskótek, gervihestur…..já allt sem Barbie þarf fylgir með.

A ‘Barbie’ dreamhouse in Malibu will be open to book a stay on Airbnb starting July 17. pic.twitter.com/LG9ttXOrX2

— Pop Base (@PopBase) June 26, 2023