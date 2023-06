Heimfrægur iðjuþjálfi heldur fyrirlestur um heilabilun

Teepa Snow heldur fyrirlestur í Vonarsalnum, Efstaleiti 7, Reykjavík, þriðjudaginn 27. júní, kl. 17.

Teepa Snow er einn helsti talsmaður fólks með heilabilun á Vesturlöndum og hefur yfir 30 ára reynslu bæði í beinni þjónustu og fræðistarfi.

Það að nálgast heilabilun fólks með jákvæðni og að þjónusta miðist út frá því, er aðalatriðið í efnistökum Teepu, Positive Approach to Care= PAC – eru kjörorð hennar– „TILL THERE IS CURE THERE IS CARE “,eða Jákvæð nálgun í þjónustu.

Hugmyndafræði Teepa Snow endurspeglar menntun hennar og starfsreynslu en einnig styðst hún við vísindin og byggir á eigin reynslu af því að veita þjónustu.

Út frá þessu þróaði hún kerfi sem kallað er GEMS® sem aðferðir hennar endurspegla.

Það eru samtökin Verndum veika oa aldraða sem standa að viðburðinum.

Sjá nánar á Tix.is.