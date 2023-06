Aðdáendur taka eftir stórkostlegum mistökum í Friends

Það eru liðin næstum 20 ár síðan vinsælu gamanþættirnir Friends luku göngu sinni. Það komu út tíu þáttaraðir og njóta þættirnir enn mikilla vinsælda á streymisveitum þar sem aðdáendur geta horft aftur og aftur á ástsælu vinina.

Það er ástæðan fyrir því að áhorfendur tóku eftir mistökum sem höfðu átt sér stað við klippingu þáttanna næstum tveimur áratugum seinna.

Maður að nafni Kylee Berg benti á mistökin á Twitter. Í fjórða þætti af níundu þáttaröð – „The One With The Sharks“ – má sjá bregða fyrir andliti staðgengils Jennifer Aniston í einu atriði.

After watching @FriendsTV for the hundredth time, I noticed that they had a stand in Rachel for a spit second in S9, episode 4! #friends #rachelgreen pic.twitter.com/gqHEdTZQo3

— Kylee Berg (@kyleeberg) February 23, 2023