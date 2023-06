Grýtti stórstjörnuna með síma á miðjum tónleikum – Segist hafa gert það sér til skemmtunar

Maður hefði ætlað að í dag væru tónleikagestir meðvitaðir um að það kunni ekki góðri lukku að stýra að kasta rusli eða öðru í átrúnaðargoðin sín. Þessu fengu Íslendingar að kynnast hér um árið eftir að söngvarinn Robbie Williams brást ókvæða við þegar áhorfandi kastaði plastflösku upp á svið til hans. Það eina sem er ásættanlegt á kasta upp á svið eru nærbuxur, þó svo slíkt sé ekki æskilegt miðað við hvað undirföt kosta orðið í dag, eins hlýtur líka að vera bölvað basl að ná að klæða sig úr nærbuxunum á miðjum tónleikum, nema maður taki auka með sér að heiman. Slíkt er reyndar ef maður hugsar út í það frekar óskiljanlegt, enda eru tónlistarflytjendur ekki að fara að þvo neinn þvott fyrir okkur, því miður.

Svo má líka velta því fyrir sér hvað maður græðir á því að kasta einhverju í manneskju eftir að hafa bókstaflega borgað töluverðan pening til að berja hana augum á tónleikum. En hver um sig. Engum finnst þó gaman að vera grýttur, en slík framkoma hefur notið óvinsælda frá fyrstu rituðu heimildum.

Tónlistarkonan Bebe Rexha lenti i þeirri leiðinlegu uppákomu um helgina að áhorfandi grýtti síma í andlit hennar af miklum krafti. Höggið var slíkt að Bebe þurfti að yfirgefa sviðið í New York og leita sér læknisaðstoðar.

Margir gætu velt fyrir sér hvað vakti fyrir áhorfandanum sem fleygði símanum og þeir vonbetri vildu helst trúa því að um mistök hafi verið að ræða. Það var þó ekki svo.

Umræddur áhorfandi heitir Nicolas Malvagna og er 27 ára karlmaður frá New Jersey. Hann hefur verið handtekinn og á yfir höfði sér ákæru fyrir líkamsárás.

Samkvæmt kærugögnum mun Nicolas hafa gefið eftirfarandi skýringu á atvikinu:

„Ég vildi sjá hvort ég gæti hæft hana með símanum í lok tónleikanna því það hefði verið fyndið.“

Bebe hefur greint aðdáendum frá því að hún sé í góðu lagi, þó hún hafi fengið glóðarauga og smá skurð. Betur fór því en á horfðist því beint eftir að hafa fengið símann í smettið var tónlistarkonan blóðug og marin, en hún þurfti að fá sauma til að loka skurðinum.

Myndbönd af atvikinu hafa farið sem eldur í sinu um netheima en þar má sjá hvernig tónlistarkonan kippist til og hnígur niður á hnén.

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage.

