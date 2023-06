Dóttir Önnu Nicole Smith orðin 16 ára – Alveg eins og móðir sín á nýrri mynd

Dannielynn Birkhead er dóttir Önnu Nicole Smith heitinnar. Ný mynd af stúlkunni sýnir að hún hvað hún er ótrúlega lík móður sinni.

Anna Nicole Smith var bandarísk leikkona og fyrirsæta sem lést aðeins 39 ára að aldri eftir að hafa tekið of stóran skammt eiturlyfja.

Dannielynn, 16 ára, var þá fimm mánaða gömul og var alin upp af föður sínum, Larry Birkhead.

Feðginin fóru saman á tónleika hjá hljómsveitinni Duran Duran um helgina og birti Larry myndir af þeim saman.

Anna Nicole komst í heimsfréttirnar árið 1994 þegar hún giftist 89 ára milljarðamæringnum J. Howard Marshall og sóttist eftir að erfa auðæfi hans þegar hann lést ári seinna.

Hún var vinsæl leikkona og fyrirsæta en glímdi við fíkn og mikla erfiðleika. Hún upplifði mikinn harmleik árið 2006 þegar hún missti son sinn, Daniel, nokkrum dögum eftir fæðingu dóttur hennar. Daniel var aðeins tvítugur og Anna Nicole lést nokkrum mánuðum síðar eftir að hafa tekið of stóran skammt eiturlyfja.

Í síðasta mánuði kom út heimildarmynd um líf hennar, Anna Nicole Smith: You Don‘t Know Me.