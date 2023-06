Kristbjörg birtir fallegt myndband – „Þvílíkt ferðalag sem þetta hefur verið“

Einkaþjálfarinn Kristbjörg Jónasdóttir birti fallegt myndband á Instagram í gærkvöldi í tilefni sex ára brúðkaupsafmælis hennar og fyrrverandi landsliðsmannsins Arons Einars Gunnarssonar.

Kristbjörg og Aron gengu í það heilaga 17. júní árið 2017.

Brúðkaupið var hið glæsilegasta í alla staði og gestalistinn stjörnum prýddur. Athöfnin fór fram í Hallgrímskirkju og voru brúðhjónin og gestir þeirra mynduð í bak og fyrir af öllum fjölmiðlum landsins, auk ferðamanna sem voru staddir á Skólavörðuholtinu. Gestalistinn var prýddur fjölda fótboltastjarna og liðsfélaga Arons Einars, bæði innlendra og erlendra, auk fjölda afreksfólks í fitnessheiminum. Veislan fór síðan fram á Korpúlfsstöðum þar sem veislugestirnir skemmtu sér fram á nótt og voru Bretarnir mjög hressir í veislunni að sögn gesta.

„Mér líður eins og þetta hafi verið í gær en við eigum sex ára brúðkaupsafmæli. Þvílíkt ferðalag sem þetta hefur verið,“ segir Kristbjörg og bætir við:

„Þessi lagatexti segir allt sem segja þarf:

Always & forever

Through the good and the bad,

For worse or for better.“