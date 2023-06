Egill er Borgarlistamaður Reykjavíkur 2023

Egill Ólafsson, leikari, söngvari og tónskáld, var útnefndur Borgarlistamaður Reykjavíkur 2023 við hátíðlega athöfn í Höfða í dag.

Útnefningin er heiðursviðurkenning til listamanns sem með listsköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslensku listalífi. Skúli Helgason, formaður menningar-, íþrótta og tómstundaráðs, gerði grein fyrir vali ráðsins á Agli. Listamanninum var veittur ágrafinn steinn, heiðursskjal og verðlaunafé og fluttu Ellen Kristjánsdóttir, Diddú, Ólafur Egilsson og Jónas Þórir tónlist úr smiðju Egils við tilefnið, auk þess sem barnabarn Egils og alnafni lék eigin útsetningu af laginu Ekkert þras.

Egill er giftur Tinnu Gunnlaugsdóttur, leikkonu og fyrrum þjóðleikhússtjóra og eiga þau þrjú börn og sex barnabörn. Egill fæddist í Reykjavík 9. febrúar 1953. Hann nam ungur trompetleik hjá Karli O. Runólfssyni og starfaði undir hans stjórn í Lúðrasveit Æskunnar. Egill söng með Hamrahlíðarkórnum öll menntaskólaárin undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Hann stundaði tónlistarnám í Tónlistarskólanum í Reykjavík á árunum 1970-76 og söng með kór skólans undir stjórn Martins Hunger, en aðrir helstu kennarar hans voru Engel Lund, Jón Ásgeirsson, Þorkell Sigurbjörnsson, Sigurður Markússon og Þuríður Pálsdóttir. Egill hefur kennsluréttindi í tækni Jo Estill í söng. Hann hefur tekið þátt í masterklass hjá tónskáldunum Per Raben, Jukka Linkola og Pierre Dörge og hjá söngþjálfurum á borð við Oren Brown, Thorsten Föllinger og Jo Estill. Þá útskrifaðist Egill með skipstjórnarréttindi og úthafsréttindi í stjórnun smærri skipa frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík árið 2001.

Sex hundruð lög aðeins brot af glæstum ferli

Egill hefur verið mikilvirkur í íslensku listalífi í nærri hálfa öld sem söngvari, leikari og tónhöfundur. Hann hefur starfað með fjölmörgum hljómsveitum, svo sem Spilverki Þjóðanna, Þursaflokknum og Stuðmönnum. Að auki hefur hann sungið í fjölmörgum söngleikjum, leikið í kvikmyndum, í sjónvarpi og á sviði og samið tónlist fyrir hátt í þrjátíu leikhúsverk, þar af þrjá söngleiki; Gretti, Evu Lunu og Come Dance With Me sem sýnt var á Off Broadway. Hljómplötur og geisladiskar sem Egill hefur komið að nálgast hundraðið, þar sem hann ýmist semur, syngur eða leikur á hljóðfæri og lög sem honum tengjast skráð hjá STEFi eru rúmlega sex hundruð. Nýlega var sýnd heimildarmynd um starf Egils og félaga hans í Þursaflokknum, þar sem hann starfaði sem forsprakki og aðaltónhöfundur.

Sólóplötur Egils eru níu talsins. Nýjasta plata hans kom út á sjötugsafmæli hans fyrr á þessu ári, tu duende – el duende, þar sem gætir áhrifa karabískrar tónlistar en platan var unnin í samstarfi við kúbverska og sænska tónlistarmenn. Platan Fjall sem kom út árið 2018 var tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna og lagið Hósen gósen af henni hlaut verðlaunin Lag/tónverk ársins í opnum flokki. Þá hefur leikhústónlist Egils komið út á geisladiski undir heitinu Brot. Egill hefur einnig fengist við ljóðagerð um árabil og síðasta haust kom út önnur ljóðabók hans hjá bókaforlaginu Bjarti. Bókin ber heitið Sjófuglinn og var tilnefnd til ljóðaverðlaunanna Maístjörnunnar. Ný ljóðabók úr smiðju Egils er ennfremur væntanleg með haustinu.

Margverðlaunaður listamaður

Egill hefur hlotið margvíslegar viðurkenningar og tilnefningar á ferli sínum, bæði sem sjálfstæður listamaður og í félagi við Stuðmenn. Egill var sæmdur hinni íslensku fálkaorðu árið 2015, var gerður að heiðursfélaga í FTT og STEFi árið 2013, og hlaut bæði Gullmerki STEFs og Hlustendaverðlaun Stöðvar 2 og Bylgjunnar fyrr á þessu ári. Egill hefur margoft verið tilnefndur til Eddunnar og Íslensku tónlistarverðlaunanna, þar sem hann hefur í tvígang hlotið útnefninguna Söngvari ársins. Árið 2018 voru Stuðmenn sérstaklega heiðraðir á Íslensku tónlistarverðlaununum, árið 2011 hlutu þeir viðurkenningu á Degi íslenskrar tungu og árið 2008 var hljómsveitin heiðruð af Félagi íslenskra hljómlistarmanna fyrir framlag sitt til íslenskrar hljómlistar.

Á komandi vetri verður frumsýnd nýjasta kvikmynd Baltasars Kormáks, Snerting, sem byggð er á bók Ólafs Jóhanns Ólafssonar, þar sem Egill fer með aðalhlutverk.