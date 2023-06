Harðlega gagnrýndur fyrir að hafa 9 ára dóttur sína í afmæli þar sem nær naktar konur lágu á borðum

Dóttir hans, North West, mætti ásamt eiginkonu hans, Biöncu Censori. En myndir af þeim leiðast á leið í veisluna hafa vakið athygli. Kanye og Bianca hafa verið saman síðan í byrjun árs.

Kanye á North með fyrrverandi eiginkonu sinni, Kim Kardashian.

Rapparinn hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir að bjóða dóttur sinni í afmælið þar sem það voru nær naktar konur liggjandi á borðum með sushi á líkamanum.

North er aðeins níu ára gömul og mörgum þykir það hafa verið mjög óviðeigandi að bjóða stúlkunni upp á þetta.

Myndir og myndbönd frá viðburðinum hafa verið á dreifingu um netheima undanfarna daga.

Kanye West celebrated his 46th birthday party serving sashimi and sushi off the naked body of a woman. pic.twitter.com/4JcTinutMt

— Spin or Bin Music (@spinorbinmusic) June 12, 2023