Biður aðdáendur um að gleyma versta þættinum til þessa

Spurningaþættirnir Jeopardy! hafa notið gífurlegra vinsælda í Bandaríkjunum áratugunum saman, enda fátt betra en að fylgjast með fólki reyna að svara spurningum undir gífurlegur álagi þar sem töluverðar fjárhæðir eru í húfi.

Þáttur sem var sýndur þann 7. júní féll þó ekki í kramið hjá aðdáendum sem fannst átakanlegt að fylgjast með keppendum klúðra hverju tækifærinu eftir öðru. Um nýtt met er að ræða en hvorki fyrr né síðar í langri sögu þáttanna hefur keppendum tekist að klúðra jafnmörgum spurningum.

„Í þessum leik, þá hlýtur þetta að vera met, 23 sinnum stóðu þau á gati, og þetta er eitthvað sem við viljum aldrei sjá,“ sagði framleiðandinn Sarah Foss í hlaðvarpi um þættina.

Engin skýring hefur þó fundist á þessu klúðri, en fyrrum sigurvegari þáttanna Buzzy Cohen telur sig þó geta skýrt þetta út.

„Þetta er ekki gott, en þið vitið að þetta var seinasti leikurinn fyrir hádegismat, kannski voru allir bara frekar syfjaðir eða eitthvað, eða svangir. En þetta eru erfiðar tölur til að hafa á samviskunni.“

Af þessum tuttugu og þremur klúðrum áttu sjö sér stað í fyrstu umferð og hinar 16 áttu sér stað í hluta þáttanna sem kallast Double Jeopardy!. Eðlilega leiddi þetta til þess að stig keppenda voru í lægri kantinum. Ein spurninganna sem allir þrír keppendurnir klúðruðu var spurning um varaforseta Bandaríkjanna – Kamalu Harris. Keppendur höfðu fengið vísbendinguna: „Þessi Kaliforníubúi er næst efst í goggunarröðinni“

Framleiðendur sáu þó ekki tilefni til að tjá sig sérstaklega um þáttinn í áðurnefndu hlaðvarpi, enda vildu þeir síður vekja athygli á þessu svo ekki kæmi til upphlaups í netheimum.

„Sem betur fer höfum við ekki séð neitt sprengja internetið út af þessu, svo þetta mun ekki gera það, við nefndum þetta í framhjáhlaupi í hlaðvarpinu og við skulum bara gleyma því að þetta gerðist,“ sagði Foss.

Dyggir aðdáendur létu þetta þó ekki framhjá sér fara, heldur hafa kallað þáttinn það versta í sögu þáttanna.

„Guð minn góður Jeopardy, hversu leiðinlegur er þátturinn í kvöld. Allir þrír keppendurnir eru glórulausir. Ekki svo gaman að sjá þáttastjórnandann einan svara spurningunum,“ skrifaði einn.

„Þetta hlýtur að vera versta útsendingin hjá Jeopardy sem ég hef séð. Einhver þarf að spýta í lófanna,“ sagði annar.

Hér má sjá dæmi um fleiri viðbrögð:

