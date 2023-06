Svarar fyrir umdeilt og „ógeðslegt“ kynlífsatriði

The Idol eru nýir þættir úr smiðju HBO og voru orðnir umdeildir áður en fyrsti þáttur kom út. Tímaritið Rolling Stone líkti þeim við pyntingarklám og vöktu fyrstu tveir þættirnir hörð viðbrögð á Cannes-kvikmyndahátíðinni í lok maí.

Sam Levinson, höfundur vinsælu þáttanna Euphoria, og tónlistarmaðurinn The Weeknd, eða Abel Tesfaye eins og hann heitir réttu nafni og kallar sig núna, eru á bak við gerð þáttanna.

Lily Rose-Depp, 24 ára, fer með aðalhlutverk í þáttunum ásamt Tesfaye, 33 ára. Hún leikur poppstjörnu sem byrjar með sjúskuðum gúrú (Tesfaye) og samband þeirra leiðir hana niður dimma braut, sem minnir á sértrúarsöfnuð.

Nú hafa fyrstu tveir þættirnir komið út á HBO og hafa áhorfendur haft nóg um þættina að segja en sérstaklega varðandi kynlífsatriði í öðrum þætti. Breska GQ tímaritið kallaði það „versta kynlífsatriði sögunnar.“

„Það er eins og atriðið hafi verið skrifað af gröðum unglingsstrák sem var að komast að því að hann gæti googlað brjóst á netinu,“ sagði gagnrýnandi GQ.

Í umræddu atriði sagði karakter The Weeknd, Tedros, við Jocelyn, sem Lily-Rose leikur: „Fokking teygðu þessa pínu litlu píku.“

British GQ labelled the sex scene in Episode 2 of ‘The Idol’ “the worst sex scene in history” pic.twitter.com/bS7BHx4cum

