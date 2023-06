Gervigreind notuð við sköpun síðasta Bítlalagsins

Paul McCartney hefur tjáð BBC að gervigreind hafi verið notuð við að búa til það sem hann kallar síðustu smáskífu Bítlana (The Beatles). Hann segir gervigreindina hafa verið notaða til að ná rödd John Lennon af gamalli upptöku svo hann sjálfur gæti lokið við lagið.

Hann segir að lagið verði gefið út síðar á þessu ári.

McCartney lét ekki uppi hvaða titil lagið ber en BBC telur líklegt að um sé að að ræða óútgefið lag eftir John Lennon, frá 1978, sem er kallað Now and Then.

Hugmyndir voru uppi um að nýta lagið og gefa það út þegar Bítlarnir komu saman 1995 vegna útgáfu heimildaþáttanna Beatles Anthology um sögu hljómsveitarinnar.

Lagið var á þeim upptökum Lennon sem Yoko Ono, ekkja hans, afhenti McCartney ári áður í tilefni af endurkomu hljómsveitarinnar. Upptökurnar voru á segulbandsspólu sem Lennon hafði sett saman skömmu fyrir dauða sinn og merkt „Handa Paul.“

Now and Then var þó ekki gefið út í þessari endurkomu Bítlanna en lögin Free as a Bird og Real Love voru einnig á segulbandsspólunni og voru gefin út 1995 og 1996.

Hætt var við að hafa Now and Then, sem að sögn er ástarlag, með m.a. vegna þess að lagið samanstóð nánast eingöngu af viðlagi.

McCartney sagði síðar að lagið hefði verið fallegt en að George Harrison hafi ekki viljað klára það, þegar eftirlifandi meðlimir sveitarinnar komu saman 1995, þar sem honum hefði fundist rödd John Lennon hljóma svo illa á upptökunni. McCartney hefur áður lýst yfir áhuga á því að klára lagið og gefa það út.

Gervigreindin hefur hins vegar nú gert það mögulegt að ná rödd Lennon af þessari slæmu upptöku og bæta gæðin til muna.