Yfirgaf sviðið á miðjum tónleikum

Blackpink er stúlknasveit frá Suður-Kóreu og er ein vinsælasta hljómsveit í heimi um þessar mundir. Meðlimirnir eru Jennie Kim, Lisa, Jisoo og Rosé.

Þær voru að flytja fimmta lagið á tónleikum í Melbourne á sunnudaginn þegar Jennie skyndilega yfirgaf sviðið og kom ekki aftur það sem eftir var af tónleikunum.

Myndband frá atvikinu hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum og hafa aðdáendur lýst yfir áhyggjum.

Hinir þrír meðlimirnir kláruðu tónleikana án hennar.

„Það lítur út fyrir að við þurfum að klára tónleikana án Jennie,“ sagði Rose við áhorfendur. „Við munum reyna að gera okkar besta að fylla í hennar skarð […] hugur okkar er hjá Jennie.“

the girls said that they will be performing the rest of the night without jennie. please rest and feel better jennie, we love you 🥺🤍 pic.twitter.com/P1Kjr5qHVM

