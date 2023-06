Söngkonan með sjeikinn nældi sér í Bill Murray – 29 ára aldursmunur

Söngkonan Kelis, 43 ára, er sögð vera að slá sér upp með leikaranum Bill Murray, 72 ára. The US Sun greinir frá þessu.

Frægasta lag Kelis er án efa lagið „Milkshake“ þar sem hún fer hin fleygu orð: „My milkshake brings all the boys to the yard.“

Sögusagnir um meint ástarsamband þeirra fóru á flug eftir að Murray var meðal áhorfenda á tónleikum söngkonunnar á Mighty Hoopla tónlistarhátíðinni í London.

Samkvæmt miðlinum hefur parið verið náið um skeið og hefur verið að skemmta sér vel saman þrátt fyrir aldursmuninn.