Blind söngkona fékk standandi lófaklapp – Sjáðu atriðið sem heillaði harðjaxlinn

„Ég held að þú sért sú besta sem við höfum verið með í þættinum,“ hvíslaði dómarinn Simon Cowell í eyra hinnar 17 ára gömlu Putri þegar hann steig upp á svið til að samgleðjast henni.

Putri sem er frá Indónesíu sagði ferðina sína fyrstu ferð til Bandaríkjanna og að hafa dreymt um það í mörg ár að komast einn daginn inn í Juilliard tónlistarskólann. „Ég veit ekki hvort að þetta mun hafa áhrif,“ sagði Cowell áður en hann ýtti á Gullna hnappinn eftir að Putri hafði tekið eigið lag. Bað Cowell hana síða um að taka annað lag, eitthvað sem keppendur þáttarins fá sjaldan að gera í áheyrnarprufum. Lagið sem hún tók var lag Elton John, Sorry Seems To be The Hardest Word. Fékk Putri standandi lófaklapp fyrir frá salnum og dómurum.

„Þú ert 17 ára. Þú skrifar lög, þú ert með einstaka og sérstaka rödd. Og ég meina það, virkilega, virkilega góð. Þú ert með útgeislun.“

Putri var himinlifandi og hoppaði upp og niður af gleði, meðan foreldrar hennar hlupu upp á svið til að samgleðjast henni. „Þú hefur látið drauma mína rætast,“ sagði Putri við Cowell.